Találkozót szervezett a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének négyes számú zónája a hétvégén Kaposváron. Az eseményen a balatonfüredi, a balatonlellei, a zalaegerszegi, a fonyódi, a kaposvári és két pécsi klub tagjai vettek részt. Röhrigné Rad­vánszky Zsuzsanna, a Lions szövetség kettes régiójának elnöke lapunknak elmondta, az összejövetel egyik célja az volt, hogy megbeszéljék az idei jótékonysági terveiket, és a klubok vezetői támogatási ötletet szerezzenek egymástól.

Röhrigné Radvánszky Zsuzsanna kiemelte, a Lions klubok elsősorban a vakokat és a gyengénlátókat támogatják már évek óta, de más rászoruló embereknek is folyamatosan segítenek. Koncsik István, a szervezet kormányzója interneten keresztül kapcsolódott be az eseménybe, de így is több hasznos tanáccsal látta el a klubokat. Az eseményen elhangzott, Brian E. Sheehan, a Lions klubok nemzetközi elnöke hétfőn Magyarországra érkezik, és több helyszín mellett ellátogat az egyik pécsi klubba is, ahol a többi között betegek gyerekek szüleinek biztosítanak kedvezményesen szálláshelyet.