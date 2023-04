A repülőgépeket kivétel nélkül felújítják, lesznek közöttük olyanok, amelyeknek a hajtóműveit be tudják indítani és valamennyi műszerük működni fog. – Nem tudunk folyamatosan dolgozni a gépeken, az ezeket ismerő szakemberek ugyanis Kecskemétről, Nyíregyházáról, Budapestről érkeznek a szabadidejükben Kadarkútra – tette hozzá Horváth István. – Most az Albatros kiképző repülőgépbe pótoltunk egy műszert, amelyet Lengyelországból rendeltünk. Át is szellőztetjük a teljes gépet, hogy ne párásodjon be, belülről új néz ki, mintha gyárilag új lenne – mutatta büszkén Horváth István. Megjegyezte: havonta több nyílt napot szeretnének tartani Kadarkúton, valamint múzeumi gyűjteményük is ide kerül a közeljövőben.

– Helikopter és repülőgép javításával foglalkozunk a kadarkúti bázison, a kisebb munkákat Budaörsön végezzük – mondta el Jakab Ernő, Fly Coop Kft. egyik tulajdonosa. – Az Aviátor Repüléstörténeti Alapítvány otthonra talált nálunk, tette hozzá a kadarkúti reptet tulajdonló cég nevében, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy június 10-én repülős napot tartanak Kadarkúton, s a hajdani taszári 101. repülő század is ott tartja fennállásának 40. évfordulóját.