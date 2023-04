Minden magyaregresi család megkapja az idei ajándékcsomagot húsvétig. Az önkormányzat a szociális keretből összesen 874 ezer forintot, nagyjából harminc százalékkal többet költött arra, hogy meglepje a helyieket. Bodor Zoltán polgármester lapunknak elmondta, 82 családot, összesen 620 embert segítenek átlagosan másfél kilogrammos füstölt, kötözött combsonkával és tíz tojással. A sonkát az egyik kaposvári húsfeldolgozó cégtől, a tojást a Kaposvári Nagypiac egyik kereskedőjétől szerzik be.

– Fontosnak tartjuk azt, hogy segítsük a helyieket húsvétkor is – mondta Bodor Zoltán. – Szerencsére nem mindenki rászoruló a településünkön, azonban élnek a faluban olyan családok, akiknek nagy szüksége van az élelmiszerekre. Tudunk olyan háztartásokról is, akik nem veszik majd át az ajándékcsomagot. Ők arra kértek bennünket, hogy adjuk oda azoknak, akik tényleg rászorulnak – tette hozzá a polgármester. Bodor Zoltán arról is beszélt lapunknak, akik nem tudnak kimozdulni otthonról, mert idősebbek, azoknak házhoz szállítják a csomagot. Magyaregresen hasonló méretű támogatást évente két alkalommal, húsvétkor és karácsonykor szerveznek.

Kisbajomban sem feledkeznek meg a családokról. Szelidné Gerencsér Angyalka polgármester megkeresésünkre elmondta, 25 ezer forinttal támogatják a családokat. Összesen 116 háztartásnak, 390 helybélinek segítettek hétfőn. – Nagy szükség van erre, mert sok a munkanélküli, többen a létminimum alatt élnek és hátrányos helyzetűek – hangsúlyozta Kisbajom polgármestere. – A családok már nagyon várták a támogatást azért, hogy az ünnepekre be tudjanak vásárolni. Évek óta segítjük a helyieket. Húsvétkor pénzt, nyáron tisztasági csomagot adunk. Kapnak tanévkezdési támogatást, idősek napi és karácsonyi ajándékot is – tette hozzá Szelidné Gerencsér Angyalka.

Heresznyén a helyi roma önkormányzat támogatja a családokat húsvétkor. Rengel László, a falu vezetője lapunknak elmondta, több tucatnyi háztartás kap ajándékcsomagot, amibe sonka és tojás is kerül majd. Az adományt várhatóan a héten megkapják az érintettek. A csomag értéke családonként néhány ezer forint.

Buborékfújót is tettek a csomagba

A mezőcsokonyai Csillagvár Biztos Kezdet Gyerekházban is meglepik a családokat a húsvét előtti napokban. A szülőknek ünnepi tízóraival készülnek az ott dolgozók csütörtökön. A gyerekek ajándékcsomagot kapnak majd, amibe gyümölcs, szívószálas üdítőital, buborékfújó és csokoládé is kerül. Az ajándékot egy kézműves játszóház keretében adják át az intézménybe járó 12 gyermeknek és szüleiknek. A húsvéti csomagot a gyerekház a saját költségvetéséből finanszírozza.