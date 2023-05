Ennek a hírnek nem örülnek a Balaton környékén ingázók, de ők több Siófok és Keszthely között közlekedő vonatot és a Volánbusz járatait is használhatják a munkába vagy iskolába járáshoz. A vasúttársaság közleménye szerint május 15-től kezdődő előszezoni menetrendben a két óránként induló Balaton IC-n kötelező a helyjegy váltása az expresszvonati és az InterCity vonatrészbe is. A vonat tehát a szezon elején a várható zsúfoltság miatt helyjegyes lett, azaz már nem felármentes. Május 15-től tehát Budapest és Keszthely között közvetlenül valóban nem lehet majd az országbérlettel utazni. Ez azonban csak azokat az utasokat érinti, akik Budapestről utaznának Keszthelyig, vagy fordítva, hiszen az új bérletekkel Siófoktól Keszthelyig számos vonat vehető igénybe, ráadásul a Volánbusz naponta több alkalommal indít közvetlen járatokat Budapest–Keszthely–Budapest között, amelyekre az országbérlet érvényes. A MÁV azt ajánlja, hogy az országbérlet vásárlása előtt az igénybe vehető vonatokról a www.orszagberlet.hu oldalon tájékozódjanak az utasok. Az ország- és vármegyebérletet azért vezették be, hogy segítsék a napi 4-4,5 millió ingázót.