Orsós Zsuzsanna egy hétgyermekes roma család legkisebb sarja. Nem szégyelli, hogy a szülei nem tudtak írni-olvasni, mert az életben megálltak a helyüket. 14 évesen hozott döntést, hogy tovább tanul, mert nem akart nehéz fizikai munkát végezni. Vegyipari technikusként végzett, aztán öt évig dolgozott laborasszisztensként. Ma rákkutató és biológus, a Pécsi Orvostudományi Egyetem oktatója. A kutatási területe a hazai cigányság genetikai érzékenysége a daganatos megbetegedésekre.

Fotók: Lang Róbert

– Sok hátrányos helyzetű gyerek morzsolódik le az iskolákból – mondta a rákkutató. – Ennek oka lehet a motiváció hiánya. Sokan nem látnak az otthoni környezetükben sikereket, nincs jövőképük, emiatt azt hiszik, hogy nem tudják megugrani az akadályokat, holott a továbbtanuláshoz elsősorban kitartás szükséges.

Antal István, a Mathias Corvinus Collegium roma tehetségprogramjának vezetője, korábban volt a jezsuita roma szakkollégium rektora is. Ő is egy cigánytelepről származik, és gyermekkorában nem érdekelte a tanulás, sőt azzal is bajban volt, ha az iskolában magyarul kellett megszólalni. Számára a sport adott ösztönzőt, egy fociedzője biztatta a tanulásra.

– A roma fiatalok között nagyon kevés van, aki nem szeretne tanulni – mondta a társadalomkutató. – Sokan vágynak egy jó szakmára, de a megvalósítás okoz problémát, mert ez anyagi terhet jelent. Ebben nyújthat segítséget egy tehetséggondozó program.

Nem baj, ha nem végez mindenki egyetemet

Farkas Zsolt koreográfus, táncművész, a Khamoro Budapest Band vezetője 30 éve áll színpadon. Olyan roma családból jött, amelynek tradicionális táncait Martin György gyűjtötte. Már kiskorában kézbe vette a gitárt, és tehetségére a Kalyi Jag együttes is felfigyelt. Velük tíz év alatt bejárta a világot. Kevés gyermekdal van a cigány folklórban, mondta, de most előadásaival a hátrányos helyzetű települések óvodáit és iskoláit járja, és mindenütt rögtön köré gyűlnek a gyerekek. Úgy véli, hogy nem baj, ha nem mindenki jut el az egyetemig, de örül, ha minél többen szereznek felsőfokú végzettséget a romák közül.

Hivatkozási alap a jó példa a családban

Jól van Zsuzsikám! Csupán ennyit mondott édesanyja Orsós Zsuzsannának, amikor a terveiről beszélt, sohasem gátolta. Aztán egy egyetemi oktatója adott óriási lökést az elszántságának, amikor felhívta rá a figyelmet, hogy becsüli, mert mindent a maga erejéből ért el. Azóta a rákkutató hivatkozási alap lett a családban. Amikor az unokaöccse állt továbbtanulás előtt, mindenki biztatta, hiszen ha Zsuzsinak sikerült, akkor másnak is fog. Őt tartják a legsikeresebb embernek a nagycsaládban, ezért a legapróbb döntésekben is kikérik a véleményét. A pódiumbeszélgetésen elhangzott, hogy a résztvevők valamennyien a roma közösség nagykövetei.