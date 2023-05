A döntést azzal indokolja az üzletlánc, hogy boltjaiknál olyan autók is parkoltak, akiknek a tulajdonosai nem a vásárlás miatt álltak meg. Ezt több vevő is jelezte, majd szakemberekkel egyeztettek és arra jutottak, hogy bevezetik a fizetős parkolást. Az egy órás ingyenes parkoláson túl a második óráért 2500 forintot, a harmadiktól 5000 forintot kell fizetni.

– Jelen helyzetben és ezután is a vásárlóink igényeit tartjuk elsődlegesen szem előtt – mondta Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője. – Ennek érdekében minden olyan bejelentést, panaszt kivizsgálunk, amivel a vásárlóink megkeresik társaságunkat. Amennyiben egy adott üzletnél indokolttá válik az ingyenes parkolás időbeni szabályozása, abban az esetben a vállalatunk fontolóra veszi ezt. Jelenleg azonban nem tervezzük, hogy bármelyik másik üzletünk parkolójánál bevezetjük az időkorlátos parkolási rendszert – tette hozzá a kommunikációs vezető.

Kerestük a többi nagyobb üzletláncot is, hogy megtudjuk: kell-e fizetni a parkolásért? A Lidl sajtóosztálya érdeklődésünkre azt válaszolta, azzal a céllal alakították ki üzleteiknél a saját tulajdonú parkolóikat, hogy megkönnyítsék a vásárlók részére a parkolást, és kényelmesebbé tegyék a bevásárlást. A vállalat 197 áruházából országosan csupán 11 üzletnél vezettek be díjköteles parkolási rendszert. Azért döntöttek így, mert többen nem azért álltak meg, hogy vásároljanak. A Lidl sajtóosztálya hozzátette, az első egy órában nem kell fizetni, a másodikban 1500, a két órát meghaladó parkolás esetében 2500 forintot kérnek.

A Tesco sajtóosztálya lapunknak azt mondta, egyetlen áruházuknál, a budapesti Soroksári úti hipermarketnél működik fizetős parkolási rendszer. Máshol nem alkalmaznak ilyen megoldást, és nem is tervezik bevezetni. A CBA-nál nem tudnak arról, hogy bármelyik franchise-partnerük alkalmazná a fizetős parkolást.

Parkolóóra kerülhet a plázához is

A szuper- és hipermarketek mellett a bevásárlóközpontokban is elgondolkodtak azon, hogy fizetőssé teszik a megállást. Egyre több helyről lehet hallani, hogy ősztől a Kaposvár Plazánál is csak azok parkolhatnak majd ingyen, akik vásárolnak. Ezzel kapcsolatban a bevásárlóközpont marketing- és kommunikációs osztálya lapunknak azt válaszolta, a pláza parkolóhelyein túlnyomórészt nem a bevásárlóközpont vevőinek járművei állnak. Ezért a parkoló sokszor túltelített, s éppen azoknak nem marad elég parkolóhely, akik vásárlás miatt szeretnének itt megállni. Emiatt valóban fontolóra veszik, hogy a Kaposvár Plazában is bevezessék a fizetős parkolást, erről azonban még folynak az egyeztetések. Részleteket csak később tudnak közölni.