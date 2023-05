A festő, művészeti és médiafotográfus, grafikus, textilműves, kerámiaműves, divat- és stílustervező, dekoratőr, valamint a mozgókép- és animációkészítő szakirányon végzett hallgatók vizsgamunkáját állították ki a kulturális központban. Simon Jázminnak három saját tervezésű ruhája került be a tárlatba. A diák lapunknak elmondta, ruháit a holló ihlette. – Első látásra a madár feketének tűnik, de ahogyan rásüt a fény, nyomban lilás, kékes, türkizes színekben pompázik a tolla – mondta. – Ezt szerettem volna megvalósítani a ruháimon is – emelte ki. A kézzel készített, saját gyártású ruhákat leginkább estélyekre, alkalmakra ajánlja a hallgató.

Fotó: Lang R.

A kiállításon bemutatkoztak a festő szakos végzősök is, köztük Horváth Brigitta. A diáklánynak két olajtechnikával készült festményét állították ki a kulturális központban. Az egyik egy színes portré, amelyen édesanyja látható. – Ehhez magam választottam ki a helyszínt és a színeket is – mondta lapunknak Horváth Brigitta. Másik alkotása egy tengerrészlet, amelynek az eredeti változatát egy budapesti kiállításon látta a középiskolás fiatal.

Surányi Péter, a Zichy-iskola igazgatója a szerdán nyílt kiállításon elmondta, fontos, hogy a nagyközönségnek is megmutassák az iskolában zajló munkát, azonban azért is szervezik meg évről évre a kiállítást, hogy a gyerekek megtanulják, miként lehet jól elhelyezni alkotásaikat egy adott térben, hogy munkájukkal felkeltsék a látogatók, későbbi megrendelőik érdeklődését.

Surányi Péter kérdésünkre elmondta: Sopronban, Pécsen, Kaposváron és Egerben is jó művészeti felsőoktatási intézményben tanulhatnak a Zichy végzősei, akiknek körülbelül 60-70 százaléka tanul tovább. Az igazgató hozzátette, a többi diák szinte azonnal el tud helyezkedni.

Emlékjelvényt kapott az iskola két pedagógusa

A kiállítás megnyitóján elhangzott, a diákok munkái között több olyan is található, ami egyetemi szintű alkotásnak minősül. Ebben az eredményben a gyerekek szorgalma mellett a pedagógusok szakmai segítsége is jócskán benne van. A kiállításmegnyitón adták át a 19. és a 20. Zichy aranyjelvényt annak a két tanárnak, akik a legtöbbet tették a diákok fejlődéséért. Elsőként Sárkics Eszter dekoratőr szaktanár vette át az elismerést. Róla azt mondták: munkája, habitusa könnyedén átszáll diákjaira, tanóráit lelkiismeretesség jellemzi. Vágner Mátyást, a Zichy-iskola művészeti igazgatóhelyettesét is díjazták: a magas színvonalú rajz, festés és művészettörténész tanításáért, valamint a szakok támogatásáért nyújtott munkáért vette át az emlékjelvényt.