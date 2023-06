A háromfai „Ezüst Évek” Nyugdíjas Klub tagjai a tizenöt évvel ezelőtti megalakulásukkor célul tűzték ki a helyi értékek megőrzését, a falutörténet megismerését, valamint a hagyományok ápolását. Az évek során aztán bővült a listájuk, ugyanis Somogyország megismerésén túl már hazánk nevezetes városainak és történelmi emlékhelyeinek meglátogatását is tervbe vették. Többek közt voltak Ópusztaszeren, Egerben, Pécsett, Siklóson, Szigetváron, Keszthelyen, Veszprémben, Győrben és Szegeden is. Még külföldre is eljutottak: Lendvával és Csáktornyával is megismerkedtek.

Pár napja pedig egy háromnapos kirándulás keretében Esztergom, Visegrád és Szentendre látnivalóiban gyönyörködtek. Akik eddig otthon nyögve közlekedtek, még ők sem hagyták ki a kirándulást. (Igaz, itt is nyögtek néha, de a látnivalók elnyomták a rossz érzést). Kicsit fáradtan, de sok-sok élménnyel és ismerettel tértek haza.