Budapestről három ötvenszemélyes busszal érkeztek a résztvevők, akik az ország minden pontjáról zarándokoltak el a közelmúltban basilica minorrá szentelt kegyhelyhez. Az emelkedett hangulatban telt vasárnap szentmisével kezdődött, majd csapatépítő közösségi programokon, és kérdezz-felelek beszélgetésben vehettek részt a Mária Rádió önkéntesei és a szerkesztők. A kötött programok után Andocs látványosságaival is megismerkedtek a vendégek. A résztvevők a legkülönfélébb feladatokat látják el a rádió égisze alatt. A műsorkészítés elemein kívül az imakörök, a futárok, és a zenei szolgálatot teljesítők is részt vettek a zarándoklaton.

A Mária Rádió műsorainak szerkesztői küldetésüknek érzik, hogy a Szűzanya és Jézus üzenetét közvetítsék, a tevékenységük segítéséhez továbbra is szívesen látják az önkéntességet vállalókat az ország bármely pontjáról.