Az iskola kérésére a nyári szünetben a Gárdonyi iskola tanulói a háziállataikat fogják lefotózni, nemcsak otthoni, hanem például lovastáborban készült fényképeket is várnak. A beérkezett felvételekből egy kiállítást rendez az oktatási intézmény. Bódog-Csek Judit, a Gárdonyi iskola vezetője elmondta: évek óta mindig csatlakoznak az állatvédelmi témahéthez, amelynek feladatsorait maga készítette. Országszerte ezer intézmény 125 ezer diákját sikerült elérniük a programjaikkal. A gyerekek készítettek egy kisfilmet is a petesmalmi vidraparkról, tápot gyűjtöttek a menhelyeknek és számolták kutyasétáltatáskor megtett kilométereket. Havonta állatasszisztált foglalkozásokat is tartanak.

A Gárdonyi a városban egyedüli iskolaként jelentkezett az Állatorvostudományi Egyetem pályázatára. Szerdán második alkalommal kapták meg az Év állatbarát iskolája címet. – Nagyon örülünk az elismerésnek, és azt vallom, hogy minél korábban el kell kezdeni a felelős állattartásra való nevelést, mert másnapra nem várható eredmény. Ez egy hosszú távú munka és sok energiabefektetéssel érhetjük el a célunkat – emelte ki Bódog-Csek Judit. Aláhúzta, nem szabad elfelejtenünk, hogy a ma gyermeke a jövő állattartója, döntéshozója, jogalkalmazója lesz. Az intézményvezető bízik abban, hogy az október másodika és tizenötödike közötti témahét programjaival még több kaposvári iskolát tudnak megszólítani.

Az idén harmadik alkalommal, kibővített tartalommal és további kategóriákkal hirdette meg az állatvédő és állatbarát címek elnyerését célzó pályázatát az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző és Módszertani Központja és az Állatvédelem gyerekeknek közösségi oldal szerkesztőbizottsága.



Az óvodák és bölcsődék is pályázhattak



Az óvodák és általános iskolák mellett már bölcsődék, középiskolák és gyermekotthonok is pályázhattak idén. A beérkezett munkákat egy állatvédelmi és pedagógus szakemberekből álló zsűri bírálta el, szerdán Sótonyi Péter rektortól vehették át az elismeréseket az intézmények képviselői. Somogy vármegyében a Gárdonyi iskolán kívül a siófoki Széchenyi István Általános Iskola, a somogyszobi általános iskola, a törökkoppányi általános iskola, a siófoki Napsugár Óvoda Katicabogár és Nyolcszínvirág Tagóvodája és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus Gyakorló Óvoda, a nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha részesült elismerésben .







Fotó: Lang Róbert