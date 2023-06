A kánikula beköszöntével egyre több időt töltünk a szabadban, nem mindegy azonban, hogy milyen körülmények között tesszük mindezt. Az országos hálózattal rendelkező magyar barkácsáruházlánc, a Praktiker szakértői ezúttal azzal kapcsolatban adnak tippeket, miként varázsolhatjuk kertünket, nyaralónkat vagy akár teraszunkat olyan hellyé, ahol garantált a feltöltődés és egy szimpla hétvége is nyaralásnak tűnhet.

A nyári hónapokban sokakat kihívás elé állít a hőség, de néhány eszköz beszerzésével és kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy az iskolai szünetben is garantált legyen a jó hangulat. Az országos hálózattal rendelkező, idén 25 éves Praktiker szakértői az alábbiakban néhány javaslattal segítenek abban, hogy egy átlagos hétvége is nyaralásnak tűnjön anélkül, hogy elutaznánk egy távoli országba.

Medence: az örök nyári sláger!

Mi is nyújthatna nagyobb felfrissülést a kánikulában, mint egy csobbanás a kerti medencében? Szerencsére számos verzió közül választhatunk a pénztárcánk méretétől függően. A Praktiker adatai alapján a felfújható peremű és fémvázas medencék a legnépszerűbbek, hiszen a telepített medencékhez képest lényegesen kedvezőbb áron kaphatóak és könnyen beüzemelhetőek. A felfújható peremű medencéket jellemzően a kisgyerekes családok vásárolják, ezek a termékek mérettől függően akár már pár ezer forinttól elérhetőek, míg a családi medencék körében a fémvázas kialakítás a legkelendőbb. Medencénket számos kiegészítővel varázsolhatjuk egyedivé, melyekkel mind élettartamát, mind a fürdőzés élményét fokozhatjuk: ilyen hasznos kiegészítők például a védő- és szolártakaró, a medencefűtés és -világítás, vagy nagyobb méreteknél akár a létra is. A hűvösebb nyári, de akár kora őszi estéken a felfújható jacuzzi biztosíthatja az ellazulást, melyben a beépített fűtésnek köszönhetően akár 40 fokos vízben pihenhetjük ki a hét fáradalmait.

Egy jó kerti bútor aranyat ér!

Legyen szó egy kertben töltött baráti találkozóról vagy a szabadban elfogyasztott családi vacsoráról, az élményt és a kényelmet érdemben befolyásolja a kerti bútorunk minősége. A magyar barkácsáruház szakértői szerint idén a funkcionalitás és az okos megoldások a legkeresettebbek, azon belül is az egyszerű és letisztult formák, a föld színei (pl. grafit, barna) és a fa hatású felületek a legnépszerűbbek. Kerti bútor vásárlásakor nem szabad megfeledkezni a későbbi ápolásról sem: a műanyag kerti bútorok könnyen tisztíthatók és rendkívül tartósak, míg a természetes fa kerti bútorok ugyan szépek és hagyományosak, de a karbantartásuk költséges és nagy odafigyelést igényel. Meglévő garnitúránkat is könnyedén feltuningolhatjuk: egy új párnakészlet mind a látvány, mind a kényelem terén hozzájárul az otthoni nyaralás élményéhez.

Főzés a szabadban

A szabadtéri grillezés egyre népszerűbb, és sokféle lehetőség közül választhatunk. A Praktiker szakértői szerint nyaralóba a gázgrill a komfortosabb, hiszen így nem kell mindig faszénről, begyújtóról gondoskodni, a sütés végeztével pedig nem kell megvárni, amíg leég a faszén és kihűl a grill. A magyar barkácsáruházlánc adatai alapján a vásárlók is ezt a típust favorizálják, a korábbi évek trendjének megfelelően idén is a gázgrillekre van a legnagyobb kereslet. A megrögzött faszenes grillezők körében a kamado stílusú kerámia grillek a legnépszerűbbek: ezek ugyan drágábbak, de sokrétű felhasználásukkal – grill, smoker, kemence, pizzakemence egyben – minden igényt kielégítenek.

Így védekezzünk a nap és a kellemetlen rovarok ellen!

Az önfeledt kerti szórakozás során hajlamosak vagyunk megfeledkezni az olyan kellemetlenségekről, mint az UV sugárzás okozta leégés vagy a rovarcsípések. Ha a déli órákban visszavonulunk a házba, sokat tehetünk bőrünk egészségéért, míg a rovarokkal szúnyogháló felhelyezésével vehetjük fel a küzdelmet – ebből már számos megoldás létezik, akár a filléres kiadást jelentő öntapadós szetteket, akár a kerettel rendelkező, komolyabb darabokat választjuk. Ha visszatérünk a szabadba, akkor is érdemes az árnyékba húzódni, melyet kisebb vagy nagyobb méretű napernyővel is biztosíthatunk magunknak, de megoldást jelenthet a napvitorla installálása is. A rovarok elleni védekezésnek szintén számos formája elérhető a Praktiker szakértői szerint: ilyen például a szúnyogriasztós gyertya vagy fáklya, vagy a darazsak ellen is védelmet nyújtó rovarcsapdák, melyekből elektromos, UV fényes verzió is kapható.

+1 tipp: Ha lemegy a nap

Nyáron sokak számára napnyugta után kezdődik a kerti szórakozás, az esti programokhoz pedig elengedhetetlen a megfelelő világítás. Ha a rovarok ellen is védekezni akarunk, kitűnő választás lehet a szúnyogriasztó folyadékkal töltött bambuszfáklya, mely gyertyákkal, lámpásokkal kiegészítve varázslatos hangulatot hoz a kertünkbe. Ha ragaszkodunk a mesterséges fényhez, lehetőség szerint válasszunk napelemes lámpát, így a villanyszámla mellett ökológiai lábnyomunkat is csökkenthetjük, ráadásul a falra szerelhető változatok már jelentős fényerővel bírnak, így utólagos kültéri fényforrásnak is ideálisak és könnyen felszerelhetőek. A Praktiker adatai alapján idén nyáron is slágertermék a leszúrható szolárlámpa, melyek közül mind az állat-, mind a világítótorony és virág formájú megoldások nagyon népszerűek.