Kakaós és vaníliás piskóta, étcsokoládé ganache, a legjobb minőségű csokoládék, tejszín, saját készítésű epervelő inzert és tonkababos-tejcsokoládés mousse. Ezekből az alapanyagokból készített ízében két világot összekötő meglepetéstortát a Rippl-Rónai Fesztiválra a harmincnyolc éves cukrász. Gelencsér Szabolcs életének meghatározó helyszíne a Rómahegyi villa parkja volt.

– Gyermekkorom helyszíne a Rippl-Rónai villa volt, a tortával szerettem volna tisztelegni a város, Rippl-Rónai és a művészetek előtt – mondta Gelencsér Szabolcs. – Valamennyi torta olyan a műfajában, mint Rippl-Rónai alkotásai a festészetben. Gelencsér Szabolcs gazdasági agrármérnökként végzett Kaposváron, ám ahogy fogalmazott, Ausztriában megmászta a ranglétrát a vendéglátásban, s főcukrászként fejezte be a külföldi karriert egy négycsillagos szállodában.

A nagymama súg

– Nagyon szeretem a natúr színeket, amelyek a természetet idézik – mondta Gelencsér Szabolcs. – Kedvelem, ami letisztult, elegáns, vagy egyszerűen kecses. Sok barátom az aktuális trendeket is követi, például a trópusi gyümölcsökből készült tortákat, mint a maracuja-mangó párosítások. Ugyanakkor szeretik a hagyományos, magyaros desszertvonalat sárgabarack és meggy hozzáadásával, amit régi technológia szerint készítek, ahogy egykor a nagymamám is. Az ő receptjeit használom a mai napig. A kaposvári Korona szállóban és a fonyódi Sirályban dolgozott cukrászként. Ha elakadok, olyan, mintha megsúgná nekem odaátról a választ, mintha vezetné a kezemet alkotás közben – tette hozzá az autodidakta tortakészítő, aki időközben hivatalosan is megszerezte a cukrász végzettséget.

Fotók: Muzslay Péter

Gelencsér Szabolcs szeret új alapanyagokat kipróbálni és kedvére tenni azoknak, akik csupán mentes édességet ehetnek. Bő egy évig kísérletezett mentes tortákkal, két barátját kérte fel tesztelésre, akik már nem igazán tudnak különbséget tenni a szokványos és a mentes cukrászati termékek között.

Személyre szabja a barátoknak készített finomságokat

A Covid idején jött haza Ausztriából, és autodidakta módon tanulta tovább a cukrászatot.

– Utánaolvastam, videókból, blogokból sajátítottam el mindent, amit tudok – mondta. – Vannak mestercukrász barátaim is, akik támogatnak, tanítanak. A cukrászat szerelem és szenvedély nekem – tette hozzá Gelencsér Szabolcs. – Minden tortát a saját gyermekemnek érzek, mindegyik ugyanannyi törődést kap.

Gelencsér Szabolcs a személyiséghez igazítja a tortát, ha barátainak készíti. Valamennyi díszét maga alkotja házilag.

– Szeretnék Kaposváron egy olyan műhelyt, ahol ugyanazt tudom képviselni, mint külföldön – mondta. – Jó minőségű alapanyagokat használva készülnek a torták, mert úgy látom, tetszik az embereknek ez a modern vonal. Azt tapasztaltam, hogy akik kóstolták, szeretik – mondta a cukrász, aki szerint a magyarok előkelő helyen állnak a világban a cukrászat tekintetében: egyre nyitottabbak a különböző irányzatokra.