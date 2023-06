Duics Györgyi is fontosnak érezte, hogy képeivel színesítse a rendezvényt.

– Jól éreztük magunkat. Vegyes képeket hoztam. A legújabbakból, és a régiekből is. Az erre járóknak leginkább a Mezei csokor című kép tetszett legjobban, amelyen egy lány látható egy hatalmas virágcsokorral – mondta az alkotó, aki többnyire olajfestményekkel mutatkozott be az idei fesztiválon. Szerinte így lehet megismerteti a közönséggel a művészetet. Duics Györgyi úgy emlékszik, régebben többen jártak a Fő utcán, és gyakrabban álltak meg beszélgetni a festőkkel. Szombaton is lehetett még alkotni, hiszen ezt a napot a kézművességnek szánták a szervezők. Akinek kedve volt textilbabákat varrhatott Török Emőke babakészítő segítségével. Gosztonyi Zoltán fafaragó barackmagból segített sípot készíteni a gyerekeknek. Rostás Klára a bőrművesség, Falusiné Terjék Éva a fazekasság rejtelmeibe kalauzolta a fiatalokat. Tele volt a mézeskalácsos sátor is, ahol a gyerekek az általuk kidíszített mézesbábok egy részét el is fogyasztották.

– Annyira sokat készítettem, hogy nem tudnám kézben mindet haza vinni, így inkább elfogyasztom, ne menjen kárba – mutatta a díszített sütit Geszler Léna. A gyerekek körében nagy sikere volt az ördögbotoknak, amelyeket szívesen kipróbáltak a forgatagban. Szombat délután egy komoly méretű gyerekcsoport verbuválódott az árus előtt, amolyan rögtönzött cirkuszt rendezve. A fesztivál záróakkordjaként 120 decibel partyt tartottak az Arénában, ahol napközben Rubint Rékával mozoghattak asportosabbak. A Kossuth téren az Analog Balaton és ByeAlex és a Slepp lépett fel.

Zenei téren is tartogatott érdekes fellépőket Kaposvár belvárosa, hiszen a Kossuth téren fellépet ByeAlex és a Slepp, és nem sokkal utána az Arénában Loving Arms és a Valmar.