– A tetőn ilyenkor még nagyobb a hőség, a szerszámok könnyen átforrósodhatnak, ez az időjárás a fiatal és az idősebb munkatársakat egyaránt megviseli – mondta Dézsi Norbert kaposvári ács-tetőfedő. – Ebben a melegben naponta fejenként négy liter ásványvíz simán elfogy.

A csapat szerdán egy gálosfai építkezésen állványozott, s a hőségben 45 percenként tíz perc pihenőt tartottak. A munkások hideg szénsavas és mentes ásványvizet kaptak, a déli étkezés után további negyedóra sziesztát biztosítottak számukra.

Kaposváron szerdán kihelyezték a párakapukat, működnek az ivókutak, s vízosztás is lesz az Európa parkban. A pékségek is felkészültek a hőségre, Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa azt mondta: a dolgozók úgy osztják be munkaidejüket, hogy naponta többször pihenhetnek. Aki akar, zuhanyozhat, s a dolgozóknak folyamatosan adnak hideg ásványvizet. Az Anna utcai pékségben nagyjából 30-an dolgoznak, a pékeken és eladókon kívül árukiadókat is foglalkoztatnak.

Sokan menekültek már vízpartra, vagy medencébe a meleg elől.

– Az ablakot leengedjük, nálam ez a légkondi – mondta Neugebauer Béla kaposvári autósoktató. – Szerdán négy diákot oktattam, reggel nyolckor kezdtem, s délután ötig tart a munka. A tanulóvezetőket is megviseli a meleg, van, aki a héten emiatt nem jön, csak akkor folytatja a vezetést, amikor hűvösebb lesz az időjárás.

Merencsics Árpád, az egyik nagyatádi vállalkozás ügyvezetője azt mondta: az irodájában légkondival védekeznek a hőség ellen, de jó szolgálatot tett a műhelynél felszerelt automata árnyékoló is. Farkas Tímea, a kaposvári Somogy-Kéményseprő Mester Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: a kéményseprők közül van, aki fél órával korábban kezdi a munkát, s hideg védőitalról is gondoskodnak.

Óránkénti pihenőidő és leégés elleni öltözék is jár most

A Magyar Közútnál 108-an dolgoztak szerda délután az utakon, a kaszáláson és szemétszedésen kívül ároktisztítással, valamint a burkolathibák megszüntetésével foglalkoztak. A szakembereknek a hőség idején árnyékban, hűvös helyen óránként legalább öt, legfeljebb tíz perc pihenőidőt biztosítanak, ivóvizet vagy ásványvizet is juttatnak számukra. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető azt is közölte: az úton dolgozóknak leégés ellen megfelelő öltözéket, UV-védelemmel ellátott szemüveget, nyári sapkát, magas faktorszámú napvédő készítményt biztosítanak. – Az újabb típusú munkagépeink, útellenőri és brigádszállító autóink klímával felszereltek, ami csökkenti a hőség által okozott egészségügyi kockázatot – tette hozzá.

Nagy megterhelés

– A hirtelen jött nyári meleg az egészséges emberi szervezetet is megterheli – tájékoztatott Drávavölgyi-Katz Judit mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) dél-dunántúli regionális kommunikációs munkatársa. – Az egyéni érzékenység eltérő tüneteket mutathat. Ilyenek lehetnek a levertség, fáradtság, alvászavar, ízületi fájdalmak, deréktáji fájdalom, fejfájás, mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, reflexek lassulása és a koncentrációképesség csökkenése. A tartós melegben a szervezetünk nagy igénybevételnek van kitéve. A meleg hatására kitágulnak az erek, a szívet fokozott munkavégzésre készteti. Ilyenkor megnő a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata, erősödik a gyulladási hajlam.

Ennek következményeit az elmúlt napokban a mentődolgozók is érezhették. Országosan hétfőn 3734 alkalommal történt mentőhívás, Somogyban 151 esetben érkezett segítség a balatonlellei, a barcsi, a böhönyei, a csurgói, a fonyódi, az igali, a kadarkúti, a kaposvári, a lengyeltóti, a marcali, a nagyatádi, a siófoki és a tabi mentőállomásról.