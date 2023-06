Az eseményen a balatonboglári, ecsenyi, csurgói, surdi, zalaegerszegi, zalaistvándi, tabi, kaposvári, porrogszentkirályi, siófoki, kötcsei, iharosi, pusztaszentlászlói és a nagykanizsai gyülekezet vett részt. Hegedüs Gábor egyházmegyei missziói felelős, kaposvári lelkész elmondta, úrvacsorás istentisztelettel, zenés programokkal és előadásokkal várták az érdeklődőket. A fiatalabbaknak Biblab címmel tartottak előadást, ahol kémiai kísérleteken keresztül ismerhették meg a bibliai történeteket. Az érdekes és látványos programot Raffai Balázs, a Soproni Evangélikus Hunyadi Iskola igazgatója, kémia–hittan szakos tanára mutatta be.

A nagysátorban az egyház és a pénz helyes, helytelen viszonyáról Mészáros Tamás, a nyugati egyházkerület felügyelője, Péter Dániel, a kaposvári OTP Bank igazgatója és Pfeifer Ottó, iharosberényi evangélikus lelkész tartott előadást. Standok is várták az érdeklődőket, ahol az egyházmegye gyülekezetei mutatkoztak be ételkülönlegességekkel és kézzel készített alkotásokkal. Az egész napos eseményt – amelyen több mint háromszázan vettek részt – a kaposvári Evangélikus Kamarazenekar, majd a Lélekvár együttes, és az egyházmegyei „Így zenélünk mi” könnyűzenei formációjának koncertje zárta. A missziói napot három év után szervezték meg újra.