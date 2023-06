A két kompból és két katamaránból álló flotta múlt szerdán indult útnak Komáromból a Dunán, hogy aztán ott 272 kilométert megtéve megkezdje útját a Sió csatornán. Két évig vártak a vízügyi szakemberek, hogy a Balaton vízállása megfelelő legyen ahhoz, hogy a hajókat fogadni tudják a tavon.

A Szántód, Tihany, Tomaj és Balaton névre keresztelt hajókat információink szerint szerdán zsilipelik át Kilitin és innen haladnak tovább a hajózási zsiliphez.

Ám úgy tudjuk, hogy a Balatonba való átemelés akár több napot vagy hetet is igénybe vehet a Sió vízállásának függvényében, így jó eséllyel egy darabig turisztikai látványosságot fog jelenteni a siófoki Baross hídnál a Bahart által 5,7 milliárd forintból állami támogatással vásárolt hajóflotta.

A hajók érkezése már így is nagy felbojdulást okozott Tolnában, Somogyban és Fejérben is, hiszen a hajózás iránt érdeklődő, vagy csak a Balatont szeretők népes csoportja kísérte figyelemmel az utat a Balatonig. Volt, aki csak egy-egy műtárgyhoz látogatott ki, de olyan is, akik végig követte az utat, vagy motorral, kerékpárral kísérte a hajókat. A legtöbb helyszínen igazi tömeg várta a hajóflotta befutását, tapssal és nemzeti színű lobogókkal köszöntötték őket, hiszen harminc éve először vásárolt a hajózási társaság vadonatúj hajókat a Balatonra.