– Ez a kert mindig is egy titkos projekt volt, amelynek ötlete előbb született meg a táj inspirációjára, mint az étteremé. S ezek itt valóban nagy szavak, mert nekem soha nem volt ezelőtt kertem. Monoron nőttem fel, volt egy nagyon pici kertünk tyúkokkal, meg néhány virággal. Az égvilágon semmi közöm nem volt egy kerthez, pláne nem Pesten, a belvárosban eltöltött 15-16 év alatt. Akkor még az sem fordult a fejemben soha, hogy a lakásba virágot vegyek. A fordulat 2015-ben történt, amikor teljesen megváltoztatott ez a táj, más ember lettem. Két évig nem is értettem, hogy mi történik velem-bennem, hová lettek a nagy ambíciók, amik korábban vezéreltek – idézi fel Sándor a kezdeteket.

Gazból paradicsom

Ez a terület több, mint 10 évig volt gondozatlan. A gyümölcsös, a szőlő teljesen elhanyagolva, ecetfák nőttek mindenütt. Két évig tartott a terület a rendbe tétele. – Akkor hagytuk még a tőkéket és a fákat, s bizakodtunk, hogy még helyrehozhatóak, termőre fordíthatóak. De aztán be kellett látni, hogy ezek a növények megszolgálták már a maguk idejét az elmúlt 30 év alatt, az öreg hegylakók is azt tanácsolták, hogy búcsúzzak el tőlük, hiszen ebben a köves talajban eddig is szép kort megértek. Így ha már el kellett köszönni az eredeti növényzettől, akkor adta magát a hely és helyzet, hogy ebben az idilli környezetben, kihasználva mikroklímát, egy mediterrán kertet alakítsunk ki. Egy mini botanikus kertet, ahol meg tudjuk mutatni az embereknek, hogy itt ebben az egyedülálló mikrokörnyezetben micsoda növények tudnak megélni és tündökölni.

A kert 200 méter magasan helyezkedik el, szubmediterrán jellegű az éghajlat, így nem ragad be a fagy télen, hanem lecsorog a faluba, s ha ott -8 Celsius fok van télen, akkor a kert területén nagyjából 4 fokkal melegebbet mutat a hőmérő. Ez pont az a határérték, amit egy citrom vagy egy narancs elbír.

– Rengeteg pálma faj van, ami akár -15 fokon is megél – mutatja körbe a kertet Sándor – , s amikor ez megütötte a fülemet, gondoltam, hogy ide remekül illeszkedne a ez a trópusi növény is. A szőlő kiszedésekor még rengeteg gyümölcsfát meghagytunk, nagyon ragaszkodtam hozzájuk, nem tudtam elengedni. Mindent megpróbáltunk, hogy megmentsük őket, lelkiismeret furdalásom volt a kivágásuk miatt. De egyszer kiszámoltam, eddig ötször annyi növényt ültettem, mint amennyit valaha kiszedtem ebből a talajból.

Unokáink is látni fogják

Az étterem és a kert egy kuriózum az elhelyezkedése végett. – Ezek a növények, ez a hely 50 év múlva is itt lesz, s emiatt úgy érzem, megéri a rengeteg befektetett munka és energia. Az éghajlatváltozás miatt évről évre melegebb lesz, így ennek a kertnek az építése, ha nem is egyedi, hiszen az országban rengeteg hasonló kert található, de innovatív. 50 teherautónyi földet hoztunk föl a hegyre, hogy megfelelő földcsere történjen. Sajnos voltak áldozatok a növényeknél, ezt nem lehetett megúszni.

Spanyolországból mentettünk olajfákat. 25-30 éves példányokról van szó, amelyeknek a dél spanyol éghajlat már túl meleg, így betegségek támadták meg a növényeket.

Négy kamionnyi fát hoztunk Magyarországra, ebből 15 példány ezt a kertet gazdagítja. Ezek -16 fokig télállóak, északi, katalán fajta. Ezeknek a növényeknek a megmentését úgy kell elképzelni, hogy először lemetszik a fa oldalhajtásait, körbe vágják a fő gyökérzetet, utána kiemelik a földből és cserépbe helyezik a növényt, hogy szállítható legyen. Egy ilyen attrakció két évet vesz igénybe. A csapadékos tavasz némileg megviccelt bennünket a telepítéskor, de már talajban vannak az ideszánt példányok az egykori gyümölcsfák helyén. Ezek a fák hamarosan termőre fordulnak és innen a kertből tudjuk kínálni a saját termésünket a vendégeknek.

A kert, mint zászlóshajó

A kert mellett természetesen az étterem működése zavartalan és folyamatos, de már mutatkozik az a tendencia, hogy a növények miatt érkeznek látogatók.

- A vendéglátás részt valamiért mindig könnyebbnek éreztem, mint a kertet, ami most jutott abba a szakaszba, hogy meg merjem mutatni. 2024-től, tehát jövőre, a kert lesz a zászlóshajója a Taberna Infinito-nak. Pálmák, jukkák, 350 tőből álló levendula ültetvény, sziklakert, agavé kaktuszok és kora tavasztól késő őszig van virágzó növények láthatóak a balatoni panoráma mellett. Rengeteg hagymásunk van, mellettük remek kiegészítők az egynyári virágok. Fűszernövényeink magaságyásokban növekednek, az étteremben használjuk fel azt, amit biogazdaságunkban megtermelünk. A klímának köszönhetően a citrusfélék, citrom és a narancs, illetve a mediterrán gyümölcstermők, például a gránátalma is szeretnek itt tündökölni és bőséges termést hoznak.

