Új telephelyet nyitottak szerdán a kaposvári Raktár utcában, miután egy helyre költözött a Profirent és a Kärcher Hungária Kft.

A kaposvári a második közös üzletük, az elsőt Pécsen működtetik. Az építőipari és ipari karbantartásra szolgáló munkagépeket kölcsönözni és megvásárolni is lehet, és miután kisebb háztartási eszközöket is árusítanak, a cégeken kívül a lakossági ügyfeleket is várják, erről beszélt Antal Erzsébet, a Profirent és Éber Anna, a Kärcher ügyvezetője.

Tíz éve kezdték fejleszteni a Raktár utca infrastruktúráját, idézte fel az üzlet avatásán Szita Károly polgármester. A városban két ipari park megtelt, most a harmadikat nyitják, és havonta legalább egy befektető érdeklődik a lehetőségekről, köztük keleti befektetők, számolt be erről.

Elhangzott az is, az új gyárak alapkövének lerakása mellett azonban a hasonló telephelyek megnyitása ugyanolyan fontos, mert szolgáltatást végeznek, jelentette ki a városvezető.

Az ötszáz négyzetméteres csarnok mellett további fejlesztések várhatók, kisgépmosót is terveztek.

Fotó: Lang R.