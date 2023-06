Lelkészkollégák és a helyi társegyházak képviselőinek jelenlétében iktatták be szolgálatába Kocsis Józsefet, a Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) kaposvári gyülekezetének lelkipásztorát. A fiatal lelkészt a közelmúltban bízták meg az országos közgyűlésen az MPE közép-magyarországi kerületének vezetésével, s ő látja el a kaposvári Ruhagyár Lakóparkban lévő szeretetotthon lakóinak pasztorálását is. Az ünnepélyes alkalmon Földesi Tamás zirci lelkipásztor, az MPE elnöke hirdette az igét, és ő iktatta be lelkésztársát. Arról beszélt: bölcs építőmesterként alapot adnak, de mindenkinek magának kell rá építkeznie.

Kocsis József lapunknak elmondta: azt szeretné, ha a kaposvári gyülekezet sokaknak lenne lelki otthona, hiszen az emberek vágynak az Isten után, s a közösségben megélt, érdek nélküli kapcsolatokra.

A szeretetotthonban zajló, emelkedett hangulatú beiktatást a házigazda Óvári Róbert lelkész, a MPE alelnöke, az MPE szeretetotthonának igazgatója vezette. A szeretetvendégséggel záruló eseményt az otthonlakók kivetítőn követhették.



