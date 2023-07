A gazdag életművet bemutató kiállítás szeptember 30-ig várja a látogatókat.

Boribon, Kipp-Kopp, A kockásfülű nyúl. Ki ne ismerné ezeket a mesefigurákat? A rég volt gyermekek biztosan, de a mai fiatalok is szívesen olvasgatják Marék Veronika mesehőseinek történeteit, melyek egyszerű, rövid mesék, kapcsolatokról, érzésekről szólnak épp olyan módon, mint ahogy arra a kisgyermekeknek szükségük van. A kiállításon eredeti rajzok, tablók, a művek alapján készült játékok és applikációk mellett személyes tárgyak is helyet kapnak, valamint egy színpadterv is látható a Boribon és Annipanni című darabhoz, amelyet 2013-ban mutatott be a Budapest Bábszínház, és azóta is az egyik sikerdarabja a színháznak, 140 előadással.

– Az én gyermekkorom réges-régen egyetlen hosszú játék volt, s abban reménykedtem, hogy sose lesz vége – írja a kiállítás ajánlójában Marék Veronika. – Amikor pályát kellett választani, nem tudtam mitévő legyek, annyi minden érdekelt. Sok mindent ki is próbáltam, ám a sors elterelt a tévutakról, és egy különös lehetőséget adott számomra, a könyvkészítést. Kitalálom, megírom, megrajzolom, kell-e ennél jobb játék? Szerencsére a gyermekek jól fogadják az írásaimat, azt a több mint száz mesekönyvet, amelyek tizenkét nyelven megjelentek, fűzte hozzá a meseíró.