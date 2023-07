Szombaton már kora délelőtt sokan érkezett a tópartra a Budapest irányából közlekedő vonatokon, és persze az autósor is jelentős volt. Ahogy a LikeBalaton fogalmazott: baráti társaságok, családok lepték el az Aranypart szabadstrandjait. Strandsátraktól, felfújható vízi alkalmatosságoktól tarkállott a part. A kánikula elől a Balatonra menekültek az emberek ahol a nagy meleget egyetlen helyen lehetett elviselni: a víz mellett. A Balaton déli partján szombaton egy kis szél, és a kellemes, 26-27 fokos (Gyenesdiáson 28 fokos) hullámok hűsítették a strandolókat.

Fotó: Krausz Andrea

A víz minősége és magassága is optimális, a déli parton sem kell sokat begyalogolni, hogy ellepjen bennünket a víz. A büfék és parti éttermek teljes gőzzel üzemelnek, ha sorállás nincs is, a lángosos továbbra is a legnépszerűbb a parton. Főként magyar vendégektől volt hangos a strand, de sok helyen cseh és német beszédet is lehetett hallani. A napi középhőmérséklet a Balatonnál is meghaladta a 25 fokot. Vasárnap és hétfőn ez tovább erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 34 fok körül alakul. Fokozódik a kánikula, a déli órákban nagyon erős UV-B sugárzás várható. A Balatonnál a mérsékelt délies szél délnyugatira fordul és megélénkül. Csapadékra nem kell számítani.