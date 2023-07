Lakitelek adott otthont az országos polgárőrnapnak, melyen vármegyénket negyven tagú küldöttség képviselte. A díjazottak között két somogyi is volt.

Arany érdemkereszt kitüntetéssel jutalmazták Nagy Attilát, a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület elnökségi tagját, az osztopáni csoport vezetőjét. Nagybajom polgárőrváros címet kapott, a díjjal ismerték el a helyi polgárőrök kiemelkedő munkáját. Utóbbi elismerést György-Dávid Nikoletta, a csapat elnöke és Pirka Mátyás polgármester vette át. A lakitelki rendezvényen részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Túrós András, az Országos Polgárőrszövetség elnöke is.

– Büszkék vagyunk a somogyi díjazottakra, akik hosszú időn át dolgoztak a közösségért – hangsúlyozta Poór Gyula, a polgárszövetség elnöke. – A somogyi egységekre a helyiek és az ide érkező vendégek a turisztikai főidényben is számíthatnak. Legközelebb a zamárdi Balaton-átevezés biztosításában veszünk részt. Somogyban 85 egyesület 127 településen látja el a munkát, a regisztrált polgárőrök száma csaknem 2700.

Fotó: MW