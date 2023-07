A nagy létszámú somogyi ügyészségi csapat a hétvégén utazott Bonyhádra, ahol a Tolna Vármegyei Főügyészség rendezte meg több év kényszerű kihagyás után a XII. Dunántúli Ügyészségi Sporttalálkozót.

Az egyéni és csapatsportágakban is szép somogyi eredmények születtek, női terepfutásban, férfi 100 méteres síkfutásban, női lövészetben és kislabdadobásban első helyezést értek el a somogyi ügyészek, és a futballcsapat is a dobogó első fokára állhatott fel. Több második és harmadik helyezés is hozzásegítette a somogyi csapatot az összesített győzelemhez, így a részt vevő 10 csapat közül toronymagasan, több mint tízpontos előnnyel nyerték meg a csapatversenyt.