Szemet gyönyörködtető kiállítással zárult a közelmúltban a kaposmérői papírfonó és mézeskalácssütő szakkör tagjainak tavaly szeptember óta elkészült munkája. A Nemzeti Művelődési Intézet a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívás keretében nem csupán a munkálatokhoz szükséges alapanyagokat és eszközöket biztosította díjmentesen a csoportok számára, de bemutatóvideókat is rendelkezésükre bocsátott az interneten, amelyen keresztül kiváló szakemberektől kaphattak segítséget. A kétféle tevékenység közül a papírfonás jelentett nagyobb kihívást a társaságnak, mivel az kevésbé volt ismerős számukra. Bár elmondásuk szerint jól követhető volt a bemutató, így sem volt egyszerű elkészíteni egy-egy munkadarabot, mivel időnként takarásban volt a mozdulatsor.

– Még szerencse, hogy Dudás Jutka társunk a kosárfonáshoz is ért, ő segített, ha elakadtunk – árulta el Wágnerné Szüts Erika.

Herencsár Andrea művelődésszervező szerint nagyon szép kézműves termékek készültek, miközben remek közösséggé kovácsolódott a két csapat. – Mivel továbbra is igénylik az együttdolgozást, ősszel makramészakkörrel folytatjuk, amihez már biztosan megkapjuk az igényelt támogatást az intézettől – tette hozzá.

Mindkét csoport munkájában részt vett a helyi nyugdíjasklub vezetője, Ambrus Györgyné is, aki bár nagyon jól érezte magát a foglalkozásokon, a fiatalabb korosztály jelenlétét nagyon hiányolta. – Úgy tűnik, nem csupán a szervezetünket veszélyezteti a kiöregedés, de az egyéb kulturális programokba is nehéz bevonni az ifjúságot – mondta. Ehhez Herencsár Andrea csak annyit tett hozzá, hogy ha nem a közművelődésben dolgozna, bizony a három gyerek mellett ő sem nagyon érne rá eljönni, de a felvetést jogosnak tartja. – Különösen a covid óta nehéz kimozdítani az embereket hazulról, a régi mesterségek és különösen a kézimunka, amelyhez nagy-nagy türelem és kitartás kell, a mai felgyorsult internetközpontú világban főleg a fiatalokat nem igazán tudja lekötni – tette hozzá.

Fotók: Varga L.