Pataki Zita akkor is jól érzi magát, ha nincsenek kötött programok az ebstrandon. Negyedmagával érkezett Gyömrőről, az árnyékban kártyáztak egy pokrócon, amíg kedvencei barátkoznak.

– Két kutyával jöttem, mindketten menhelyről mentettek. A négyéves Démon nem kedveli a vizet, a hároméves Zselyke viszont annál jobban. Mi szeretünk itt az árnyékban kártyázni, miközben ők barátkoznak – mutatta be kedvencei szokását. Legtávolabbról talán Falke Veronika jött, Buenos Airesből költözött tíz évvel ezelőtt hazánkba. Két spánielét most Erdőkertesről hozta. – Már három alkalommal voltunk itt a kutyusokkal, akiket magyarul tanítok, magam viszont még nem boldogulok könnyedén a nyelvvel. Szívesen jövünk a jövő hónapban is, mert itt nagyon kedves mindenki, és a kutyusok 99 százaléka jól nevelt – mondta Veronika. Rossz idő esetén is talál programot a településen, ahol egyre több szállás­adó, étterem és kávézó ismerte fel, hogy a turizmus szempontjából megéri a kutyásoknak is teret biztosítani.



Sikertörténet lett a fonyódi döntésből A fonyódi képviselő-testület 2017-ben döntött úgy, hogy a vízi rendészettől nyugatra fekvő 10 ezer négyzetméteres területet hasznosítani szeretné. – Akkor vetődött fel az ötlet, hogy ha már idegenforgalomból élő települést képviselünk, szólítsuk meg a kutyatulajdonosokat. Az akkor kijelölt 10 ezer négyzetméteres területet a rá következő évben 15 ezer négyzetméterre kellett bővíteni, akkora igény mutatkozott a kutyás strandra. Mi voltunk az első település a Balaton-parton, akik kutyabaráttá váltunk. A mai napig a mi kutyás strandunk a legnagyobb, amire nagyon büszkék vagyunk – mondta Erdei Barnabás, Fonyód alpolgármestere. Az évek során egyéb szolgáltatásokkal is bővítették a strand kínálatát. Büfét, vizesblokkot alakítottak ki, rámpákat létesítettek a négylábúaknak, hogy könnyedén jussanak be a vízbe.