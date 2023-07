– Hat kisgyermek megy óvodába szeptemberben, és ugyanennyi kicsi jelentkezőnk van a bölcsődébe – mondta el Szántó Andrea, a Tündérkert bölcsőde és óvoda vezetője. – Elsődleges célunk, hogy segítsük a szülők elhelyezkedését, megkönnyítsük mindennapjaikat. Ezekben a napokban húsz gyermekre vigyázunk az óvodában. Munkánkat segíti több helyi fiatal is, akik ötvenórás közösségi szolgálatot teljesítenek az oktatási intézményben.

A közelmúltban megalapították Somogyvári Gyermekekért Alapítványukat, első rendezvényüket július 29-én tartják. – Az első BL-győztes magyar női labdarúgó, a somogyvári származású Jakabfi Zsanett a rendezvény fővédnöke, aki különböző sportfelszereléseit ajánlotta fel, az ezek eladásából befolyó összeggel az alapítványt támogatja – mondta el Szántó Andrea. Hozzátette: a bölcsődéseknek totyogóteret alakítanak ki különböző játékokkal, az U7-es és U9-es focimérkőzések után büntetőrugó versenyt szerveznek, majd a Balatonlelle–Kaposfüred női labdarúgó-mérkőzést láthatják az érdeklődők a sportpályán. A tombolán olyan labdákat lehet nyerni, amelyeket Zsanett dedikált, de kerékpár is gazdára vár.

– A női focira helyeztük a hangsúlyt, de lesz csillámtetoválás, zsákban ugrálás, kötélhúzás is – emelte ki az intézményvezető. Megjegyezte: miközben szervezik a programokat, az óvoda s a bölcsőde is szépül. Belső felújítások, festések zajlanak, szeptemberre pedig az udvari játszótér is elkészül.