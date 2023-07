Tavaly július elején egy víztározásra használt kerti tóba fulladt egy 49 éves férfi Mezőcsokonyán. Néhány évvel ezelőtt Somogyban a nagyberki halastó és a bélavári kavicsbánya-tó, de még a kaposvári Városligeti-tó is szedett áldozatot. Megmártózni nem veszélytelen a természetes vizekben még a legforróbb hőhullámok idején sem. Szíj István 30 éven át volt a Kadarkúthoz közeli szentimrei halastó bérlője. Somogyban található a dunántúli halastavak harmada.

– Ne csábítsa az embereket a víz, és felüdülni vágyás, mert a halastavak kiszámíthatatlanok – intett a korábbi tógazda. – A vízmélység nem olyan, mint a strandon. Nem a hínár okozza legtöbbször a gondot, hanem a felhevült test, mert a szív nem bírja a hirtelen lehűlést. A halastó nem fürdésre való. A parton kötelező kitáblázni a tiltást, de sokan nem hajlandók meglátni vagy figyelembe venni.

A fürdőzők általában nem ismerik a természetes vizeket és a bányatavakat, ahol lehet mély a víz, és jelentős a sodrás, bele lehet akadni fatörzsekbe, vízfelszín alatti akadályokba. Ezért csak a kijelölt fürdőhelyekre járjanak a fürdőzők, mert máshol veszélyes.

A tiltott helyen fürdés esetében a hatóság célja nem a büntetés, hanem a megelőzés, hangsúlyozták a rendőrök. A vízirendőrök sok esetben csak figyelmeztetnek, de bírságolhatnak a helyszínen, vagy tehetnek szabálysértési feljelentést is. A helyszíni bírság ötezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet, de szabálysértési eljárásban akár 150 ezer forintot is kiszabhatnak.

A hőcsúcsok környékén fokozott terhelésnek kitett az emberi szervezet, így még a kis vízben is történhet tragédia, főként ha a fürdőző alapbetegségéből vagy idős korából fakadóan rosszullét, eszméletvesztés következhet be, hangsúlyozta Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rend­őr-főkapitányság sajtószóvivője. Nagy veszélyforrás a felelőtlen duhajkodás is. Ha valaki rosszul dönt, akkor nem a víz, hanem a saját felelőtlenségének az áldozata lehet.

Délidőben inkább kerüljük a vízfelületet a kánikula alatt

A Balatonon szinte mindenhol lehet fürdeni, mégis vannak tiltott helyek, mint a kikötők környezete vagy a vízkiviteli művek tájéka. A magyar tengernél 150 kijelölt fürdőhely található, de közel 100 egyéb szabadstrand is van, ahol nem tilos fürdeni. A fürdés szabályai mindenütt ugyanolyanok, emelte ki a rendőrség. Csak az menjen be a mély vízbe, aki megfelelő vízbiztonsággal úszni tud. A hőcsúcsok alatt kerüljük a 11 óra és a 16 óra között a nyílt vízfelületen a hosszas tartózkodást. Gyengén úszók csak sekély vízben maradjanak. A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt ne fogyasszanak. A Desedán szintén csak a kijelölt helyeken szabad strandolni, természetesen itt is be kell tartani a strandra érvényes szabályokat.