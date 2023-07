Az önkormányzat hivatalos weboldalán tájékoztatott arról, hogy a lakosok már igényelhetik a LED izzókat. Kitértek arra is, hogy a LED fényforrások használata érezhető az áramszámlákon és nem utolsósorban környezetbarát is. Ugyanis egy átlagos magyar háztartásban 20 izzó adja a fényt, amely a teljes villanyköltség egyharmadát teszi ki. A LED csereprogram weboldalán egy kalkulátor segítségével egyébként meg is lehet azt nézni, hogy a cserével mennyi pénzt lehet megspórolni.

Bárki jelentkezhet a programra, akinek nevére érkezik villanyszámla. A részletekről itt lehet tájékozódni.