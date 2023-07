Három évtizede megszűnt, most huszonegy taggal újjáalakult a nyugdíjas-egyesület hazánk legvirágosabb somogyi kistelepülésén, Gyugyon. Elnöke a kilencvenes éveiben járó Jelenka György lett, aki egyben a falu polgármestere is.

– Bár annak idején a megszűnés nem okozott törést községünk életében, mivel a következő évben létrejött „Legyen szebb a mi falunk” Egyesület továbbvitte a szépkorúak örökségét is, azonban ismét felmerült az igény nyugdíjasszervezet létrehozására. Ezúttal is az egyesületi formát választottuk, mivel a tervezett programokhoz és mert szeretnénk visszatérni a vármegye kulturális vérkeringésébe is, többletforrásra van szükségünk. Ehhez pedig pályázni is szeretnénk, amelyre csak ilyen módon van lehetőségünk – tájékoztatta lapunkat az elnök.