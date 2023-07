Azt írja az újság: tíz dél-balatoni strandot is ötcsillagosra értékelt az ítészek a jól ismert Kék Hullám Zászló minősítésen. Ez a mindenkori szolgáltatások színvonalát méri összetett minősítési rendszerben. Van ok tehát az örömre, kiváltképpen akkor, amikor az elmúlt napokban, hetekben lényegében csak negatív híreket olvashattunk szeretett tavunkról. Persze mi, akik itt élünk, tudjuk, mi is történik, tudjuk, látjuk, hogy sokan vannak vagy kevesen, túl drága-e vagy nem is annyira, s a „lényeget” is nap mint nap tapasztaljuk: mennyibe is kerül egy balatoni lángos? Ám azt is tudjuk, minden évben vannak, akik úgy gondolják: a magyar tenger mégsem lehet olyan jó, mint mások tengere...

Szóval örülök a szép, sokféle igényt kielégítő strandjainknak, ahol önző módon jókat játszhatunk, pihenhetünk az unokáinkkal, s annak pedig kiváltképpen, hogy a Balatoni Szövetség immár 20 éve vállalja a minősítés kockázatát. Meri vállalni! Mert, valljuk be, ilyen ügyekben nem könnyű jó döntést hozni! Mivel évezredek óta a szomszéd rétje mindig zöldebb, minden döntés után vannak mindig mindent jobban tudók, akik más szempontok alapján más döntést hoztak volna. Végső soron nincs is ezzel semmi baj! Természetesen minden balatoni településhez, minden strandhoz lehet és kell is érzelmileg kötődni, s semmi baj nincs abból, ha az emberfia ezt nyilvánosságra is hozza.

Az persze egészen más megítélés alá esik, ha néhány településen azt tapasztalják az ott élők, ott nyaralók, hogy a folyamatos strandi szolgáltatásfejlesztéseiket rendre leszólják a saját elégedetlenjeik, miközben a minősítéseken viszont kiválóan szerepelnek a strandok. Példa erre Balatonföldvár – ugye elfogultság nélkül is állítható, hogy egy ékszerdoboz a tó körül –, amelynek keleti strandja, mint évek óta kiemelkedően szereplő strand – a két déli parti elismert egyikeként –jubileumi zászlót, a nyugati pedig ötcsillagos minősítést kapott. Mivel segíti és árnyalja a valóságlátást, ezért jó tanulni a közösség értékítéletéből, mert attól, hogy valaki pártlogós fürdőgatyában sétál egy-egy strandon és ugrik a vízbe, még láthatna tisztán. A Balaton ugyanis a gazda gondosságát és nem annak ideológiai hovatartozását díjazza!