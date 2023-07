– Még júliusban megveszem a csert és a tölgyet – mondta a kaposvári Biró Márton. – Nagyjából 350 ezer forintot költök tűzifára, figyelek rá, hogy mindig legyen otthon tartalék még a következő télre is. Szerintem célszerű időben beszerezni a tüzelőt: egyrészt mindenképp szükség van rá, másrészt ha később emelkedik az ára, akkor még valamennyit spórolhatok. Arra is figyelek, hogy hol vásárolok. Néhány éve egy hirdetésre jelentkeztem, s hiába kértem tölgyet, más hoztak. A sofőrnek nem engedtem lepakolni az árut.

A mernyei Horváth Ferenc augusztusban égert és csert akar venni, csaknem 400 ezer forintot fordít a vásárlásra. Azt mondja, így elég idő jut a fa száradására is.

Meiszterics László, kaposvári kereskedő és csapata szerdán Kaposváron szállított ki tűzifát, a napokban a mernyei, a kaposmérői megrendelésen kívül Nagyberkibe is vittek árut. Hangsúlyozta: eltérő árak fogadják a vásárlókat, tanácsos résen lenni. Egyes ajánlatok szerint az erdőn a tölgy és a cser köbmétere nagyjából 38 ezer forint, az akác közel 40 ezer forintba kerül, de fontos, tudni, hogy ehhez még hozzájön a szállítási, darabolási és hasítási költség.

– Kalodában – ami 0,7 köbméter – is lehet kapni konyhakész tűzifát, melyben gyertyán, tölgy és cser is található, ez 35 ezer forintba kerül nálunk – mondta. – Legutóbb áprilisban drágult a tűzifa a működési költségek és egyéb kiadások emelkedése miatt. Vállalkozásunkban hasítógépet és szalagfűrészt is használunk. 2022-ben havonta csaknem 70 ezer forintot költöttünk áramra, az idén már nagyjából 300 ezret.

Meiszterics László szerint nem árt az óvatosság. Gyanúra adhat okot a feltűnően olcsó ár, s az is elgondolkodtató lehet, ha a hirdető árus csak mobiltelefonszámot ad meg, a telephelyet, székhelyet nem tünteti fel, illetve a fuvarozásra használt kisteherautón sincs matrica, cégjelzés.

Fotó: Lang Róbert

A tűzifaprogramban már az idei fűtési idényre vásároltak



– A tűzifaprogram végével erőteljesen csökkent a kereslet – tájékoztatott Kovácsné Kiss Zita, a Sefag Zrt. kommunikációs referense. – A lakosság nagy része a programban már a 2023/2024-es fűtési idényre vásárolt fát, így gyakorlatilag a felkészülés a következő télre már részlegesen megtörtént. Aki most vásárol, továbbra is a kemény tűzifát keresi.

Kovács Kiss Zita közölte: a vásárolt mennyiségek eltérőek, 1–2 köbmétertől a tíz köbméterig terjednek.

Továbbra is nyolc erdészetüknél lehet befizetni tűzifára. Újdonság, hogy már Kaposvár környékén is árusítanak hasított, darabolt tűzifát. S egy nagyobb beruházásnak köszönhetően a Zselici Erdészetnél az eddigieknél jóval nagyobb mennyiségben és jobb minőségben tudnak hasított, darabolt tűzifát előállítani és árusítani. Kérdésünkre azt is közölte: tűzifa-áremelés jelenleg nem várható.