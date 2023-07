A rendezvényre 50 százalékos kedvezménnyel lehet utazni Révfülöp állomásra, és onnan vissza, jelentette be a MÁV-START, és hozzátették, hogy érdemes a jegyeket elővételben megvenni, mivel a vonatok betelhetnek, és a helyjegyek elfogyhatnak. Az alkalmi menettérti jegy július 21-én 0:00 órától 23-án éjfélig érvényes utazásra. A jegyet érvényesíteni kell a rendezvény helyszínén a visszautazáshoz. A MÁV-START emellett az utasok figyelmébe ajánlja a Balaton24 és 72 napijegyeket is, melyekkel az érvényességi idő alatt korlátlan számban utazható be a Balaton környéke. Várhatóan a nagyobb utasforgalom miatt néhány északi parti vonathoz két pluszkocsit csatol a MÁV, továbbá hosszabb szerelvénnyel közlekednek egyes, a Balatonról Budapest felé tartó vonatok is, de ezenfelül más vonalon is kapnak erősítést a járatok.