Covid utáni mindennapok, amiben élek címmel a közelmúltban rajz és irodalom kategóriában jelentetett meg egy pályázatot az alapvető jogok biztosa. A somogyi gyermekvédelmi ellátórendszerben nevelkedők közül többen elküldték alkotásukat a pályázatra. Köztük Bogdán Leila Ramóna is, a Gyermekvédelmi Központ marcali Százszorszép Gyermekotthonának lakója. Az ötödikes diáklány Zene nélkül mit érek én? című pályaművét – melyen egy énekes leány jelenik meg a színpadon, kezében mikrofonnal, a háttérben hangjegyekkel – különdíjjal ismerte el a zsűri. A tehetséges bakfislány, aki nemcsak kiválóan rajzol és fest, hanem énekel, táncol és kézműveskedik is, meglepődött a Könnyid Balázs főtitkár által közölt hír hallatán, s már készül a díjátadó ünnepségre, ahol pénzjutalmat vehet át.

Mint megtudtuk: Bogdán Leila Ramóna szabadidejében szívesen olvas, de a zenehallgatás is az egyik kedvenc foglalatossága. A nyertes pályaművek hamarosan egy kötetben jelennek meg; a kiadvány szerkesztői lehetőséget biztosítanak az alkotók rövid bemutatkozására is.