Csodaszép színes virágokkal teltek meg a vázák a kaposvári nagypiacon. A mellette lévő standon gigaméretű cukkinit is vásárolhattunk. Sokan keresték a kovászolni való uborkát. – Én hagyományosan teszem el, csak rakok bele két egészséges meggylevelet – mondta el Kovács Sándorné, miközben válogatott az uborkák között. Voltak, akik ládaszámra vitték a sárga-és őszibarackot. Már a téli időszakra készülve lekvárt főznek belőle. Kristóf Katalin szuloki termelő dinnyéit meg is lehetett kóstolni. A mézédes hűsítő finomságot negyedbe, félbe vágva is kínálták. Horeczki Lászlóné többféle méretű burgonyáit kínálta. – Időben vetettünk és kapott esőt, nem panaszkodunk, nagyon jó a krumpli minősége – mondta el a kadarkúti termelő, aki szeptemberig még biztosan hozza áruját a piacra. A strandra olvasnivalót is vásárolhattunk Kristóf Lászlónénál. – A romantikus, a történelmi és a vadászról szóló könyvek a legkeresettebbek, de pénteken a vallási témájú olvasmányt is népszerűek voltak – mondta el az árus, aki igazi különleges könyveket is be tud szerezni. Volt már lehetetlennek tűnő kérés is, de egy éven belül megszerezte vásárlójának azt a könyvet, amelyet nagyon szeretett volna.