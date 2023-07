Most 52 éves, egyéves kora óta beteg a szeme, nem lehet műteni a rendellenességét. A látása folyamatosan romlott, 30 éves korára lett rokkantnyugdíjas. Nagyon kevés a jövedelme, jelenleg albérletben él Vadépusztán. Havonta összesen 53 ezer forintos rokkantnyugdíjból gazdálkodhat, ebből a 30 ezer forintos albérlet kifizetése után nagyon kevés pénze marad. Élelmiszerre sem tud mindig költeni, hetente kétszer főz magának, ezt beosztja, hogy a hét többi napjára is jusson étel. Párjával megesküdtek, de nem élnek egy háztartásban. Az első férjével 25 évet élt együtt, de a férfi meghalt. Ebből a házasságból egy lánya született, aki már felnőtt, 11 éve elköltözött otthonról, és maga is háromgyermekes édesanya lett 30 éves korára. A lánya segíti, amennyire tudja, támogatja, főként a gyógyszerei kiváltásában, és igyekszik, hogy némi többletélelemre is fussa.

A szembetegségben szenvedő asszonynak utazási igazolványa van, de kell valaki mellé útitársnak, mert egyedül nem utazhat, ezért inkább nem is mozdul ki gyakran vadépusztai otthonából. Tavaly még tudta művelni a kiskertjét, egy kis paprikát, paradicsomot nevelt, de az idén már nem bírja a kiskerttel járó munkát.

Bármilyen támogatást elfogad, ha egy kevés pénzhez jutna, tartós élelmiszerre, lisztre, étolajra, tésztára költené. Augusztus közepéig maradhat az albérletben, és nem tudja, hogy a házigazda meghosszabbítja-e a tartózkodási idejét. Aki szeretne segíteni a látássérült asszonyon, hívja a 30/264-9416-os telefonszámát.