R. Kárpáti Péter szerint a főzés, akárcsak egy jó közösségi rendezvény, összehozza az embereket. Élményt ad, az együtt töltött idő, a kellemes beszélgetés feltölti a résztvevőket, s a nyár különösen alkalmas erre. A látrányi főzőversenyen 12 csoport ragadott fakanalat, a Maczék Tiborné, Lendvai Zoltánné és Váradi Gáborné alkotta helyi csapat gulyáslevessel rukkolt elő. Legényeket, menyecskéket, asszonyokat, férfiakat és sihederek egyaránt vártak a látrányi parasztolimpián, ahol rönkhasításban, talicskatolásban is díjazták a teljesítményüket.

Éjszakába nyúló utcabál

Magyar nóta, néptánc, tűzijáték és utcabál is színesítette a látrányi vigadalmat, ahol Faragó András Topy is fellépett. Az összejövetel nem csupán a helyieknek szólt, hanem a Balaton partól is elutaztak Látrányba, s kora délutántól késő estig több mint 600-an szórakozhattak felhőtlenül. Kelemen Ferenc polgármester hangsúlyozta: olyan vidám rendezvényt akartak tartani, ami összekovácsolja a helyi közösséget, s ugyanakkor a településre látogató turisták is bepillantást nyernek a település életébe.