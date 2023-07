Évek óta ott éktelenkedett a 61-es számú főút mellett az épület, amelyet hajdanán körzeti általános iskolának terveztek. Az épület terveit Makovecz Imre készítette, s úgy volt, hogy még védőnői szolgálat is helyet kap benne, csakhogy a munkálatokat ugyan megkezdték, ám nem fejezték be. – Az épület harminc éve itt áll, amikor megállt az építkezés egy negatív jelképpé vált, mondta kérdésünkre Molnár Edit polgármester. Aki csak arra hajtott autóval, az épületre pillantva mélyet sóhajtva tehette fel magában a mostanáig költőinek tűnő kérdést: vajon mit kezdnek ezzel?

Néhány napja még állt az épületegyüttes egy része.

Fotó: K.R.

A választ a TOP Plusz pályázat adta meg, hiszen a település Gelencsér Attila, országgyűlési képviselő segítségével sikeresen pályázott okospark és közösségi tér kialakítására. Az elnyert közel 70 millió forintból utcabútorokat helyeznek ki, 1500 növényt ültetnek el, akadálymentes sétányt készítenek, s egy gyermekliget is helyet kap. – Itt fogunk az előző évben született ifjú polgároknak fát ültetni, mondta a polgármester. A bontás során keletkezett törmelék sem veszik kárba, a tervek szerint azt is hasznosítják majd.

A beruházás a tervek szerint őszre készül el, s a település vezetése abban bízik, hogy annak is elnyeri tetszését az új park, akik fájlalták az épület bontását. – Abban bízunk, hogy az idei települési adventi dekoráció már itt fog helyet kapni, mondta Molnár Edit.