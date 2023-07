A magyar családok jellemzően 2-5 ezer forintért vásárolnak strandjátékot nyáron, a legkelendőbbek a vízipisztolyok, úszógumik és homokozójátékok – derül ki a REGIO JÁTÉK friss kutatásából. A játékkereskedőnél a nyári időszakban az éves forgalom közel egyötöde realizálódik, köszönhetően például a medencéknek, melyeket a tavalyi szezonban több mint 3,5 milliárd forintért értékesített. Nyaralást idén 10-ből 8 kisgyermekes család tervez, többnyire belföldi úticéllal.



A kisgyermekes családok jellemzően 2-5 ezer forintot költenek idén új strandjátékra, a játékpiacot nyáron a vízipisztolyok, úszógumik, illetve homokozójátékok mozgatják igazán a REGIO JÁTÉK idei felmérése alapján. „Évről évre egyre több játékot vásárolnak a szülők nyáron, tavaly emiatt sokkal nagyobb árukészlettel vártuk a kánikulát. Idén is felkészültünk a nagyjából augusztus közepéig tartó nagyfokú érdeklődésre, ami miatt becslésünk szerint az éves forgalmunk csaknem egyötöde (kb. 18%) fog teljesülni ebben a szezonban 14.400 Ft-os online és 8.500 Ft-os áruházi kosárértékek mellett” – mondta el Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.



A vízparti játékok mellett sokan keresik a szabadtéri játékokat, sportszereket, labdákat, az árnyékban töltött órákra pedig a LEGO-t, társasokat és kártyákat. „Tavaly nyár óta megfigyelhető, hogy sokan egy medencével is fel szeretnék dobni az otthon töltött napokat, akkor több mint 3,5 milliárd forintért értékesítettünk különböző darabokat. Idén is tartja magát a trend, 20%-os növekedést várunk ettől a kategóriától” – tette hozzá Gyaraki Dávid.



Többnyire belföldön üdülnek a magyar családok



A REGIO JÁTÉK felmérése alapján a válaszadók 60%-a tervez belföldi nyaralást, melynek legnépszerűbb úticéljai a Balaton-part, Zalakaros, Eger, Hajdúszoboszló és Gyula. Külföldre mindössze a válaszadók egynegyede indul, és a legtöbben Horvátország, Olaszország vagy Görögország felé veszik az irányt. „Az üdülésen sem maradnak játék nélkül a gyermekek, a legtöbben strandcikkeken kívül plüssöket és kártyát pakolnak be az útra, az utazás idejét pedig mesével vagy egy úti társassal töltik ki” – mondta el a marketingvezető.



A nyári szünetben a gyerekek legkedvesebb elfoglaltságai között toronymagasan a strandolás és a játszóterezés vezet, de minden második gyerek szeretne minél többet kirándulni is.



Anyával, nagyszülőkkel és táborokban töltik a gyerekek a szünidőt



A gyermekek összességében az édesanyjukkal töltik a szünidő legnagyobb részét, a gyermekfelügyeletben további segítséget a nagyszülők és a különböző táborok nyújtanak, utóbbiba idén 10-ből mindössze 3 gyermek megy a felmérés szerint. A 4-5 napos sport-, alkotó- és napközis táborok a legnépszerűbbek a válaszadók körében, melyre a szülők többsége (52%) 25-50 ezer forintot szán, és további 2-5 ezer Ft zsebpénzzel is megtold.





TOP 5 kategróia a nyári szezonban a REGIO JÁTÉK értékesítési adatai szerint áruházi vásárlás esetén:

1. LEGO

2. Társasjáték, kártya

3. Strandjáték, medence

4. Játékautó, jármű

5. Kreatív, fejlesztő játék



TOP 5 kategória a nyári szezonban a REGIO JÁTÉK értékesítési adatai szerint online vásárlás esetén:

1. Szabadtéri játék

2. Strandjáték, medence

3. Sportszer, labda

4. Kreatív, fejlesztő játék

5. Játékfigurák