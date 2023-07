Az idei, sorrendben 41. Lidl Balaton-átúszás más volt, mint a többi. A szokásos szombat helyett – a meglehetősen szeszélyes nyári időjárás miatt – egy nappal később, vasárnap rendezték a hagyományos erőpróbát, de így is több mint tízezren indultak. Hét óra után pár perccel rajtoltak el az első indulók Révfülöpről, s bő egy óra elteltével már a boglári célban voltak.

Sokan most indultak először, de olyan próbázóval is találkoztunk, aki már a 46. Balaton-átúszáson van túl. Nincs szó tévedésről: korábban ugyanis több alkalommal is megbirkózott egy évben kétszer is a magyar tenger hullámaival.

Elsőként a tavalyi győztes, Barabás Imre ért partot 1 óra 5:37-es idővel, a nők közül pedig Bohács Luca volt a leggyorsabb 1 óra 13:00-ás idejével. Őket Mészáros Miklós, a házigazda Balatonboglár polgármestere, és Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője fogadta és köszöntette virágcsokorral a célban.