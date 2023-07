Sikerült egy földes utat lekövezni a településen, valamint az Öreglakot és Somogyvárt összekötő utcák aszfaltrétege is megújult a Magyar Falu Program támogatásával. – Azoknak, akik a Bartók Béla utcában laknak, sokkal könnyebb eljutni Öreglakon át Marcaliba – mondta el Gyurákovics László polgármester. Hozzátette: a napokban jár le a közbeszerzési eljárás határideje az Ady Endre utca vízrendezésének. – A villámárvizek a Petőfi és Ady utcában mindig komoly gondot okoztak, előbbi helyen már végeztünk a korszerűsítéssel, és az ősz folyamán az Ady utca vízrendezése is elkészül – emelte ki a polgármester.

A Szent László Napokon jelentette be Gyurákovics László, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program segítségével a nemzeti emlékhelyen egy ötszáz vendég befogadására alkalmas szabadtéri színpad és hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyek épülnek. – Építünk egy bemutatókápolnát is, ahol azt a Szent László-ereklyét mutatjuk be, amelyet most a templomban féltve őrzünk – emelte ki a polgármester. Hozzátette: a távolabbi terveik között szerepel, hogy az ereklyét bemutató kápolna és környező területe búcsújáró helyként is működne. Sokan használják a Gamás–Vityapuszta közötti utat, amelyet tavaly decemberben adtak át, ezzel a településen élőknek több évtizedes álmunk vált valóra a beruházással.