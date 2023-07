Magyar Zoltán majdnem egy évvel ezelőtt, kora ősszel a Mogyoró utcában a kocsiúton beszélgetett az egyik szomszédjával. Ismerőse azt kérdezte tőle, hogy begyújtott-e. Azt felelte, hogy még nem, hiszen nincs is hideg. A szomszéd erősködött, hogy mintha füst szállna fel a zártkerti portáról. Zoltán először azt hitte, hogy egy szürke felhő, de visszaérve látta, hogy tűz ütött ki. Az épületben volt a pénztárcája, az iratai, a mobiltelefonja, televíziója és minden szegényes értéke. Semmit sem tudott kihozni, mert az ajtón kicsapott a láng. A régi hűtő robbant fel, ami már régóta nem üzemelt rendesen.

– Embertelen körülmények között élek jelenleg – mutatta az 57 éves, zselic-kertvárosi férfi az üszkös gerendákat, a leégett tetőt. – A tűzoltók amilyen gyorsan csak tudták, eloltották a tüzet, de teljes volt a pusztítás. Nagyon rendesek voltak a hozzám kivonulók, segítettek, hogy ideiglenesen elhelyezzenek és ruhával, élelmiszerrel is támogattak a tűz után. Először önkormányzati lakásba kerültem egy rövid időre. A Sávházban kaptam egy lakást, de ott csak hat hónapig maradhattam, amit meghosszabbítottak még három hónappal. Egy hónapot kaptam a kiköltözésre, s az most letelt. Kénytelen voltam visszatérni a leégett házba, de a telet nem tudom itt kihúzni, mert nincsenek ajtók és ablakok, és tető sem.

Zoltánt leszázalékolták, a pólóját felhúzva mutatja a testén a régi műtétek nyomait. Operálták a veséjét, asztmás és gerincproblémája is van. Korábban alkalmi munkákból élt, egy környékbeli villanyszerelőnek segített, de a férfi sajnos elhunyt. Próbálkozott gyári munkákkal, de a legtöbb munkahelyen nem bírta a hajtást, és nem tudott emelni, rakodni. Most szerencséje van, mert nagy nehezen talált magának egy számára megfelelő, négyórás munkát. A munkatársaival papírt válogatnak és papírból szatyrokat, díszdobozokat készítenek. A rokkantnyugdíja és a keresete együtt sem elég arra, hogy a felújítás költségeit fedezze, az egészségi állapota pedig abban akadályozza, hogy saját kezűleg lásson munkához.



Ágy és szekrény



A férfi egyedül él, a 80 éves édesanyja nem tudja támogatni, a húga pedig betegebb, mint ő, szintén leszázalékolták. Elsősorban építőanyagra lenne szüksége, hogy megmentsék a házát, és szakemberek felajánlását várja, hogy megkezdhessék a munkát. Jelenleg egy ágya van, és egy szekrényt kapott, azt letakarta, és korábban azon aludt. A ruhákat, amit adományként kapott, dobozokban tartja. A bejárati ajtó és az ablak elé egy függönyt rakott, de ez nem tartja kint a hideget. Hiába van nyár, felébredt már a hűvösebb éjszakákon, és arra rá sem mer gondolni, hogy mi lesz, ha közeledik a tél.







Fotó: Muzslay Péter