A lengyeltóti Fehér Holló Patika vezetője, Szabó Péter Balázs három somogyi fiókpatikát is működtet, egy nagyot, egy közepeset és egy kicsit. Köztük van, amelyik napi nyolc órában van nyitva, de olyan is, amelyik csak heti háromszor néhány órán át. Ezekkel a fiókpatikákkal oldják meg Somogyvár, Szőlősgyörök és Osztopán gyógyszerellátását. A legkisebb helyen megkérdezték, hogy bezár-e a gyógyszertár, erre az üzemeltető azt felelte, hogy amíg a helyi, idős háziorvos nyugdíj mellett dolgozik, addig lesz fiókpatika. A jelenlegi törvény értelmében mindenütt gyógyszerésszel működnek ezek a gyógyszertárak.

– A gyógyszertárba gyógyszerész kell és pont, mert a szakdolgozó csak a gyógyszerész felügyelete mellett dolgozhat – szögezte le Szabó Péter Balázs, aki a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi szervezetének elnöke is. – A beteg a gyógyszerésztől tud szakmai tanácsot kérni, hogy megkapja azt a szolgáltatást, amire szüksége van.

Ha a jövőben csak a szakasszisztens lesz személyesen jelen a patikákban, az gazdaságilag előnyös, de csak a jövő döntheti el, hogy valódi segítség-e a vidéknek, jegyezte meg. A törvénytervezet mögött erős gazdasági lobbi állhat, véli. Új fiókgyógyszertárak nyitásának ugyanis a humánerőforrás oldaláról van a legnagyobb költsége, bár ezen kívül az egyéb költségek is emelkednek világgazdasági hatásokra. A növekvő költségeket úgy lehet csökkenteni, ha kevesebb gyógyszerészt alkalmaznak – belőlük amúgy is hiány van, és a fizetésük majdnem vetekszik az orvosokéval. Ez a patikatulajdonosok érdeke is, akiknek a köre vegyes, vannak köztük pénzügyi és szakmai befektetők.

A vidéken élők eleve úgy szervezik meg az életüket, hogy hozzájussanak bizonyos szolgáltatásokhoz, hívta fel erre a figyelmet.

– Aki vidékre költözik, az tisztában van azzal, hogy ott máshogy kell élni, mint a városban – folytatta a gyógyszerész. – Ha valaki falun vasárnap este kenyeret akar venni, akkor számol vele, hogy be kell ülnie az autóba, és elutaznia egy nagyobb városba, akár a megyeszékhelyre is. Hasonló módon, ha ezentúl nem gyógyszerész lesz a vidéki fiókgyógyszertárban, akitől segítséget vagy információt kérhet a beteg, akkor számol azzal, hogy ezt a szolgáltatást magasabb szakmai színvonalon megkapja majd a városban, mint vidéken.

Ha hiányzik a háziorvos, a patikustól kérnek segítséget

A kistelepüléseken a háziorvosi ellátottság hiánya miatt gyakran a fiókpatikában dolgozó gyógyszerésztől kérnek segítséget, tapasztalta a Magyar Gyógyszerészi Kamara somogyi szervezetének elnöke, aki szerint hosszú távon akár hátrányos is lehet a gyógyszerészek hiánya, hiszen a rendszerváltás óta fogy a vidéki értelmiség, mert a frissen végzett fiatalok a nagyvárosokba költöznek.

A rendelettervezet azt írtja elő, hogy 15 percen belül el kell, hogy érjenek egy gyógyszerészt. A kormány célja, hogy a jellemzően vidéki kistelepüléseken működő fiókgyógyszertáraknak ne kelljen bezárniuk szakemberhiány miatt, sőt lehetőség szerint azokból újak is nyíljanak. Ugyanakkor a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, Hankó Zoltán szerint „alapvető gyógyszer- és betegbiztonsági kérdés”, hogy gyógyszertár nem működhet gyógyszerész jelenléte nélkül.

