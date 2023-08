Hétfőn kora este már megkapták az örömteli vagy éppen szomorú hírt a leendő hallgatók a pótfelvételi eljárás eredményéről. Kaposvárra fog járni ősztől Busa Bernadett is. – A Kaposvári Campus csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésére jelentkeztem, levelezőn szeretném elvégezni. Sikerült a pótfelvételi, aminek azért is örülök, mert itt élek a városban és ezért szerettem volna a közelben tanulni, mondta Bernadett. A kényelem mellett az is sokat nyomott a latba, hogy több ismerőse is végzett Kaposváron, akiktől pozitív visszajelzéseket kapott az itt folyó oktatásról.

A MATE képzéseire a pótfelvételi eljárásban 539-en nyertek felvételt, amely 64 százalékkal több jelentkező, mint egy évvel korábban. Különösen kedvelt volt a Kaposvári Campus, ahol a pótfelvételizők közül 66-an jelölték meg a gyógypedagógiai alapképzést. – Kedveltek voltak a neveléstudományi képzések, a gyógypedagógia mellett, az óvodapedagógus képzésre 40-en, a tanító képzésre 28-an, a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésre 19-en jelentkeztek, mondta el Vörös Péter campus főigazgató. Akitől azt is megtudtuk, hogy az idei pótfelvételivel jelentkezők száma két és félszer több volt, mint tavaly.

Az agrártudományok is sok gólyát vonzottak Kaposvárra, itt a mezőgazdasági mérnök képzés volt a legnépszerűbb, amelyre 11-en nyújtották be jelentkezésüket. A gazdaságtudományi kar képzései közül az idén indított gazdasági informatikus vonzotta a legtöbb pótfelvételizőt, oda 7-en jelentkeztek. Így ősszel közel ezren kezdik meg tanulmányaikat a kaposvári campuson.

De annak sem kell csüggednie, aki eddig nem nyert felvételt egyik intézménybe sem. A MATE honlapján még jövő héten is lehet jelentkezni a szakirányú továbbképzésekre, közölte az intézmény szerkesztőségünkkel. Ezekre a korábban megszerzett diplomára alapuló képzésekre – többek közt az öntözési, a növénygenetika és növénynemesítés vagy a levegőtisztaság-védelmi szakirányú továbbképzésekre – szeptember 5. este 8 óráig lehet jelentkezni interneten.