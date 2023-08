Öt új tanárral kezdik el a 2023–2024-es tanévet a Liszt Ferenc Zeneiskolában, ahol 20 hangszer közül választhatnak a diákok. Több mint 500 növendék iratkozott be az intézménybe. A Kossuth Lajos utcai székhelyen kívül kilenc telephelyen zajlik az oktatás, ami megkönnyíti a családok időbeosztását.

A hagyományos zeneiskolai képzésen kívül zenebölcsi- és zeneovi-foglalkozásokat is tartanak. Utóbbiba 3–6 éves gyermekek járhatnak, a dalok és mondókák mellett népdalokat, népszokásokat ismernek meg, s ízelítőt kapnak a komolyzene világából is. Akik még nem iratkoztak be a zeneiskolába, azok szeptember 4-én, 5-én pótolhatják.

– Ez a tanév is bővelkedik programokban – közölte Nagy Tamás igazgató. – A hagyományos rendezvényeink, a zenei világnap, ünnepi és tematikus koncertek, tanszaki programok, óvodáskoncertek mellett áprilisban országos fuvolaversenyt szervezünk.