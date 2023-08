Az augusztus 20-i ünnepen sok más balatoni településsel ellentétben a Rózsakert szökőkútjának ünnepi hang- és fényjátékával kedveskedtek a helyieknek és az idelátogató turistáknak. Idén minden eddiginél korábban, már májusban megtörtént a borbírálat, a szakértőkből és a helyi képviselőkből álló zsűri kiválasztotta Siófok város 2024. évi borát, de a hagyományokhoz hűen ezúttal is csak a Bor és kenyér ünnepén hirdették ki az eredményt. A borkóstolókat egyébként ebben az évben is Evans Victoria magyar bajnok sommelier (borszakértő) segítette. A dél-balatoni borút és a füred-csopaki borvidék kiváló pincészetei nevezték be a nedűiket, 12 fehéret és 13 vöröset. A fehér bor kategóriában a balatonszabadi Papp pincészet 2022-es olaszrizlingje találtatott a legjobbnak, a vörösek közül pedig a balatonlelle-rádpusztai Ikon borászat 2018-as Ikon Genezise.