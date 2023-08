A házi kedvenceket is fenyegetik a rovarok a nyári időszakban, a lapunk által megkérdezett állatorvos szerint a méh- és darázscsípés a leggyakoribb probléma.

Nem csak a rovarcsípés okozhat bajt, hanem az általuk terjesztett betegségek is – tudtuk meg Gibizer Pétertől. A nagyatádi állatorvos szerint legtöbbször a méhek és a darazsak szúrják meg a házi kedvencet, és különösen a fejközeli csípésekből lehet nagyobb probléma. Allergiás reakció hatására az állat feje bedagadhat, úgynevezett vízilófej alakulhat ki a csípés nyomán. A garat körüli szúrás fulladásos tüneteket okozhat, egy lenyelt rovar csípése pedig életveszélyes állapothoz is vezethet, akárcsak az emberek esetében. – Ha nyeléskor csíp a rovar, tanácsos az ebbel kalciumot itatni, és minél gyorsabban állatorvoshoz vinni – tette hozzá Gibizer Péter. – Injekcióval gyorsabb eredményt érhetünk el, szerencsére gégemetszést nekem még nem kellett végeznem ilyen probléma miatt.

Az állatorvos szerint azért is fontos az odafigyelés, mert az ebekben ösztönként van jelen a repülő rovarok elfogyasztása iránti vágy, jóllehet sokszor csak játékból kapnak utánuk.

A fentiek mellett egy szúnyog is nagy bajt hozhat. Esetükben ritkábban alakul ki allergiás reakció a kutyáknál, a szúnyog által terjesztett szívférgesség viszont annál nagyobb veszélyt jelent. Gibizer Péter szerint egyre több gazda figyel a kullancsok elleni védekezésre is. Vannak már olyan megbízható készítmények, melyek bizonyítottan távol tartják a vérszívó rovarok többségét. – Úgy látom, az idei nyáron kevesebb problémát okoznak a kullancsok, és ez jórészt annak is köszönhető, hogy egyre több gazdi alkalmazza a házi kedvencén az előbb említett szereket, melyek biztonságosak és hatékonyak – tette hozzá a szakember.