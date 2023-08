Valkó Ferencné, a tevékenységét jelenleg szüneteltető somogygeszti nyugdíjasklub vezetője is remekül érezte magát.

– Sajnos a gesztiek elfogy­tak, és mivel nagyon hiányzott a közösségi élet, két éve Füredre igazoltam. Azóta a versenyen is a helyiek csapatát próbálom erősíteni – árulta el. Hogy nem akárhogyan, azt az elkészült töltött káposzta is ékesen bizonyította. Évekkel ezelőtt a BM nyugdíjasok is kívülről erősítettek Mátés Julianna személyében, aki nem csak imád főzni, de az elkészült húsos káposzta alapján kijelenthető, hogy tud is. – Édesanyámtól tanultam a receptet, amit egy kicsit saját ízlésemre módosítottam, remélem, a többieknek is bejön – mondta a főzés befejezésekor.

A versenyt Nagy Attila rész­önkormányzati képviselő, a zsűri elnöke értékelte. – Nem tudtunk különbséget tenni az ételek között. Mindegyik sajátos, egyéni ízvilággal rendelkezett, egytől egyig jól elkészített, tartalmas káposztás étel volt – hangsúlyozta. Így aztán minden résztvevő emléklapot és egy szép kis tálcát kapott ajándékba. Varga Józsefné, aki egy személyben a szövetség és a kaposfüredi szervezet elnöke is, a találkozó végén lapunknak elmondta, hogy a hagyományos füredi káposztás naptól függetlenül a szépkorúak igényelték az önálló rendezvényt, amit az egyre nagyobb érdeklődés is alátámasztott. Ezúttal is egy csapattal több nevezett a versenyre, és a résztvevők száma is a százötvenhez közelített.

– A találkozóval az egymáshoz tartozás érzését és a települések közötti kapcsolatokat kívántuk erősíteni – tette hozzá.