– A 10 éves évfordulóra készítettem egy hímzett kötényt és egy emlékzászlót, természetesen karádi mintákkal – mesélte Nagy Ferencné a jubileum kapcsán nyílt tárlaton. Sokan tősgyökeresként édesanyjuktól, nagymamájuktól tanulták az öltéseket a faluban, de vannak, akik Karádra költözve már felnőttként ismerték meg a hímzést. – Éppen 53 éve kerültem Karádra, ide jöttem férjhez. Ekkor kezdtem el én is hímezni. A helyi asszonyok mutatták meg, hogyan is álljak neki. Sokáig nem folytattam, de amikor megalakult a hímzőkör, csatlakoztam – mesélte Árvai Imréné, aki nemcsak a heti foglalkozásokon alkot. – Otthon tévézés közben is hímzek. Szívesen készítem a családom számára azokat a lakástextileket, amiket szeretnének. Öt unokám mindegyik otthonában található már karádi hímzés.

Egy tévéfelvétel kapcsán 10 éve gyűltek össze együtt hímezni a karádi asszonyok, ez adta az ötletet, hogy rendszeresen találkozzanak. Azóta minden héten a helyi művelődési házban gyűlnek össze.

– Az alkalmak a közösségépítés számára is fontosak, sokan özvegyek, így sokat jelent a társaság. Emellett szeretnénk óvni a hagyományokat, a régi hímzéseket, de a tradíciókat aktívan is őrizzük – mondta Szukits Sándorné, a Karádi Hímzőkör szervezője.



A karádi hímzéseket az egyszerűség jellemzi. A fehér minták először a férfiingeken jelentek meg, a lányok szívvel-lélekkel készítették kedvesüknek, hiszen jegyajándékként adták a hímzett ruhákat. Mint mesélték: az 1920-as évektől már egy-egy színt is használtak a hímzésekhez. A különleges karádi mintakincsnek több változata van, amelyet száröltéssel vagy lapos öltéssel hímeznek ma is. Az alkotásokból nem hiányozhatnak a tökmag alakú levelek vagy a búzaszemek.