Hortobágyi Ferenc elmondta, hogy korábban 50, 90, sőt, 180 tagot is számlált az egyesület. A legutóbbi meghívók címzése során azonban sokuk neve mellett csak keresztet talált. Az évek során megalapították a Hadiparkot, sok fegyvert, ruházatot sikerült beszerezniük. Jó kapcsolatot alakítottak ki több külföldi klubbal. Különösen sok támogatást kaptak a bajoroktól. Jó kapcsolatnak köszönhetően a horvát veteránokkal is sikerült több közös rendezvényt lebonyolítani. Ezt jól példázza, hogy a mostani ünnepségen három horvát klub is jelen volt, sőt még Kapronca városából is kaptak elismerést a nagyatádiak, akik több külföldi lőversenyen is megállták helyüket.

Fotó: Györke József

A 25 éves jubileum alkalmából meglátogatták a vendégekkel a Hadiparkot, majd megkoszorúzták volt bajtársaik emlékoszlopát. Az esemény résztvevőit Ormai István, Nagyatád polgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy a veteránok közös ügyért éltek: a haza szolgálatáért. A katonavárosért is sokat tettek a harckocsizók. Emellett jelentős volt karitatív tevékenységük is. Több települést és szociális intézményt láttak el berendezésekkel, élelemmel, ruházattal.

Fotó: Györke József

Az ünnepség végén közösen adtak át elismeréseket egymásnak a klubok vezetői, képviselői. Horváth Zsolt, a 19. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője a Magyar Honvédség vezetőjének parancsát olvasta fel, majd átadta a díszoklevelet Hortobágyi Ferencnek. Mivel az egyesület vezetősége lemondott, kimondták az egyesület megszűntét. A hivatalos eljárásokat követően várhatóan klubként fog tovább működni új vezetőséggel.