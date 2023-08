Az elmúlt évektől eltérően a bajnoki szezon előtt, nyílt medencében, kisebb pályán rendezi meg a Magyar Vízilabda Szövetség a BENU férfi Magyar Kupa küzdelmeit. A Kaposvári VK házigazdaként kapcsolódik be a küzdelemsorozatba, melynek A jelű négyesét rendik a Virágfürdőben. Surányi László tanítványainak az UVSE, a PannErgy-Miskolci VLC, valamit az EPS-Honvéd csapaival kell megküzdeniük a továbbjutást érő első vagy második helyért. A KVK vezetőedzője korábban úgy nyilatkozott, bízik a továbbjutásban, hiszen egyáltalán nem kerültek halálcsoportba. Azt viszont egyelőre csak a vezetőedző tudja megjósolni, hogy mire lesz képes a csapata, melyből öten távoztak a nyáron, köztük az összes légiós. A kaposváriak négy magyar játékossal erősítették meg a keretüket, melyben több saját nevelésű, ifjú pólós is helyet kapott, akik szintén a kupasorozatban mutatkozhatnak be, s mutathatják meg, hogy lehet-e rájuk számítani a bajnoki meccseken.

Az újpestiek elleni mérkőzés külön presztízzsel bír majd Kósik Soma számára, hiszen a kapus nyáron éppen a fővárosi lila-fehéreket hagyta el a Kaposvár hívó szavára.

– Mindig egy nagyon érdekes dolog, amikor a volt csapata ellen játszik az ember – mondta Kósik Soma, a Kaposvári VK kapusa. – Ez jól, illetve rosszul is elsülhet, viszont azért dolgozom a hétköznapokon, hogy a lehető legjobban sikerüljön a kaposvári bemutatkozásom, s azért, hogy minél több meccset megnyerjünk.

A Magyar Kupa szabályai is változnak, hiszen kisebb pályán vívják majd a meccseket a csapatok, így a nézők pörgősebb, több gólt hozó meccsekre számíthatnak.

– Biztos vagyok abban, hogy a rövidebb pályának köszönhetően több gól fog esni egy-egy mérkőzésen, viszont kevesebb lesz a lefordulás – tette hozzá a kapus. – Utóbbi nem igazán kedves a gyors játékosainknak, mint Vindisch Ferenc, Berta József, vagy éppen Dőry Farkas, de ettől függetlenül is pörgős lesz a játék, hiszen ugyanennyi lesz a támadóidő, de gyorsabban felérnek majd a csapatok a kapu elé. Azt remek kezdeményezésnek tartom, hogy nyáron, jó időben játsszuk a mérkőzéseket, melyekre sok szeretettel várunk mindenkit, hiszen számítunk a szurkolók biztatására!

A BENU Magyar Kupa kaposvári mérkőzései

2023. augusztus 18., 11.00 EPS-Honvéd–Kaposvári VK

2023. augusztus 18., 16.30 PannErgy-Miskolci VLC–EPS-Honvéd

2023. augusztus 18., 18.00 UVSE–Kaposvári VK

2023. augusztus 19., 10.00 EPS-Honvéd–UVSE

2023. augusztus 19., 11.30 Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

2023. augusztus 19., 16.30 UVSE–PannErgy-Miskolci VLC